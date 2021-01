Grandes Gueules : un auditeur en larmes à cause de la situation, il n’en peut plus

Il faut savoir que la situation en France est problématique puisque la crise sanitaire a pris une importance colossale avec notamment une crise économique. Alors que les informations du journal RTL révèlent que les restaurateurs et les bars ne pourront pas ouvrir le 20 janvier prochain, il semble difficile d’envisager l’avenir avec sérénité. Certains Français ont même décidé de braver les interdits en organisant des soirées clandestines et ce fut le cas à l’ouest de la France.

#Reveillon2020 : Allez-vous respecter les consignes ? 🍾🎉🎉 😢 LES LARMES D'ICHEM, PRÉPARATEUR AUTOMOBILE DANS LE GARD 😢 "Je n'en peux plus de ce pays ! Ma femme et moi, nous allons partir ! On en a marre !" #GGRMC pic.twitter.com/BnUtUhOTXW — Les Grandes Gueules (@GG_RMC) December 31, 2020

Le témoignage bouleversant d’un jeune homme de 25 ans

Sur RMC, dans l’émission des Grandes Gueules, Ichem âgé de 25 ans partage son ressenti par rapport à la situation et il estime qu’il est à bout de nerfs. Pour le 31 décembre, il a décidé de passer une soirée relativement tranquille, mais la situation semble insupportable. Il n’est sans doute pas le seul à partager un tableau aussi sombre, car de nombreuses personnes partagent le même avis.

Dans le Gard, Ichem estime que la maladie ne se voit pas, mais ses parents qui sont dans le Nord sont confrontés à une autre situation .

. Son frère est à l’hôpital sur Paris et sa mère et ne peux pas lui rendre visite.

Pour Ichem âgé de 25 ans, la situation n’est pas normale et celle-ci pèse clairement sur ses épaules depuis de longues semaines.

Le jeune homme se confie sur le plateau des Grandes Gueules et il finit par fondre en larmes au vu de la situation.

Avec sa femme, ils auraient même décidé de quitter la France, car ils sont à bout et ils en ont clairement « marre » de cette situation très pesante. Toutefois, notre pays n’est pas le seul à être touché par le coronavirus et, parfois, les restrictions à l’étranger sont clairement plus conséquentes. Par exemple, la France est l’un des pays qui n’a pas opté pour un confinement strict pour les fêtes de Noël.

🔴🇲🇫INFO – La décision a été actée mais n'a pas encore été annoncée officiellement. Les restaurants, brasseries et cafés qui devaient normalement rouvrir le 20 janvier [date fixée fin novembre par Emmanuel Macron] resteront finalement fermés. (RTL) — Brèves de presse (@Brevesdepresse) January 4, 2021

Tous les Français sont concernés

Certaines études ont montré que les symptômes liés à la dépression sont en nette hausse en France puisque la situation sanitaire a eu des répercussions conséquentes. En effet, le moral n’est pas au beau fixe et il semble difficile d’envisager l’avenir avec sérénité. Certains secteurs sont bien sûr un peu plus touchés que d’autres, c’est le cas des discothèques, des bars et des restaurants qui ne pourront peut-être pas ouvrir le 20 janvier prochain si les rumeurs se confirment. Cela pourrait alors être dramatique pour des professionnels qui seront peut-être contraints de fermer définitivement leur entreprise.

La vaccination vient de commencer en France, mais pour les Français, il y a une vraie lenteur. Alors que l’Italie a dépassé les 100 000 doses distribuées aux résidents, la France n’a pas eu l’occasion de franchir le cap des 500 vaccinations. Il faudra également attendre le printemps pour identifier les éventuelles retombées positives, mais Emmanuel Macron lors de son allocution en décembre dernier a misé sur l’espoir. Certains Français ont pu réagir à la suite de la vidéo dans laquelle vous pouvez découvrir le témoignage du jeune Ichem. Ils sont convaincus que la France va finir par perdre de nombreux jeunes à cause de sa politique.

🇫🇷 ALERTE INFO – Les restaurants, brasseries et cafés ne rouvriront pas le 20 janvier, comme initialement annoncé par Emmanuel #Macron en novembre. (RTL) #COVID19france — Mediavenir (@Mediavenir) January 4, 2021

La situation même en dehors de la crise sanitaire peut être critiquée par certains Français. Il faudra donc désormais patienter pour savoir si l’année 2021 proposera des surprises sympathiques. Pour des spécialistes, les prochains mois seront très difficiles pour de nombreux secteurs. Emmanuel Macron aura donc de nouveaux défis à relever puisque les entreprises ne sortiront pas indemnes de cette situation sanitaire qui aura aussi laissé des traces pour le moral des Français.