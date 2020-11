Greg et Paga (les Marseillais) soupçonnés par des internautes d’être en couple, Paga répond !

Les difficultés de Paga et de Greg à avoir une relation amoureuse de longue durée, ainsi que la forte amitié qui lie les 2 jeunes hommes, ont fini par générer des rumeurs sur la relation qu’entretiennent ces derniers. Cependant, Paga a vite fait de calmer les fantasmes des uns et des autres, rétablissant ainsi la vérité une bonne fois pour toute.

Paga remet les pendules à l’heure !

La plus longue relation amoureuse que l’on connaît à Paga, est celle qu’il a eue pendant 3 ans avec Adixia. Cependant, cela fait également 3 ans qu’il s’est séparé définitivement de cette dernière, et depuis, chacun a refait sa vie.

Dans le cas de Paga, tout porte à croire qu’il a du mal à trouver chaussure à son pied, puisqu’on ne compte plus le nombre de filles auxquelles il s’est intéressé, avant que la relation ne se termine peu de temps après. C’est ainsi qu’il y a eu Ness, Julia Morgante, Elsa Dasc, Hilona, Victoria, Océane El Himer, et récemment dans l’aventure Les Marseillais vs Le Reste du Monde, Manon. D’ailleurs, cette dernière relation non plus n’a pas duré, puisque le couple s’est déjà séparé !

Si Paga est un vrai cœur d’artichaut en amour, en amitié c’est tout autre chose. C’est ainsi que Paga passe tout son temps libre avec son meilleur ami Greg. Le problème vient du fait que les 2 jeunes hommes sont ceux qui peinent le plus à trouver l’amour dans la bande. De plus, pour rire de leur situation, les 2 amis ont l’habitude de dire qu’ils vont finir par se mettre ensemble à ce rythme-là.

Aussi, certains internautes soupçonnent depuis un certain temps que Paga et Greg forment un couple secret. Alors qu’il avait accompagné son ami chez le dentiste, Paga a répondu aux questions de ses abonnés sur sa story Instagram. Une personne lui a demandé s’il était gay et en couple avec Greg. Le jeune totalement surpris, a affirmé que Greg était comme son frère. Il a poursuivi en assurant qu’il y avait entre eux, une belle et grande amitié.

Greg toujours amoureux de Maeva Ghennam ? Paga taquine son ami !

S’il y a bien une relation digne d’un télénovelas, c’est bien celle qu’entretient Greg avec Maeva Ghennam. Pour faire simple, on n’arrive plus à compter le nombre de fois où les 2 se sont séparés puis se sont remis ensemble. De plus, il suffit que l’un semble avoir trouvé un partenaire, pour que l’autre commence des crises de jalousie, et avoue avoir encore des sentiments.

Pour la plupart des internautes, il est clair que Greg et Maeva Ghennam finiront d’une manière ou d’une autre à se mettre ensemble définitivement. Dernièrement, les 2 ont semblé avoir tourné la page dans les Marseillais vs le Reste du Monde 5.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🎶 P A G A 🎶 (@paga_lmsa) le 3 Juil. 2020 à 9 :45 PDT

D’ailleurs, on a vu Greg se mettre avec Angèle, tandis que Maeva Ghennam a déclaré en avoir fini avec cette histoire. Malgré tout, certaines séquences ont laissé planer le doute surtout en ce qui concerne Greg qui a fini par se séparer d’Angèle.

Si Greg et Maeva Ghennam ne se sont pas remis ensemble depuis, il semble que pour Paga, son meilleur ami n’a pas encore oublié son ex. Sur Snapchat, il chambre Greg dans une vidéo récente qui a bien fait rire ses abonnés.

En effet, Paga a filmé son chien qui était obnubilé par son repas et l’a comparé à Greg : « Je pleure tout seul. C’est Greg quand il voit Maeva Ghennam. Il remue la queue mdr. » On attend la réaction des personnes concernées, à la vue de cette vidéo pas très délicate…