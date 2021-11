Greg Yega et Mélanie Orléans ne sont plus ensemble, les détails révélés ne sont pas fameux !

Greg Yega et Mélanie se sont séparés tout récemment. Leur romance n’aura duré malheureusement que quelques mois. Ils ont annoncé la nouvelle à leurs fans respectifs ce lundi 1er novembre 2021. Les anciens candidats de téléréalités se sont librement exprimés sur les raisons de leur rupture.

View this post on Instagram A post shared by 🕺Bebew🕺 (@greg_yega)

Greg Yega donne les raisons de sa rupture avec Mélanie Orl

Greg Yega et la belle Mélanie Orl ne sont plus en couple. Il faudrait notifier que leur idylle n’a duré que quelques mois puisque leur relation avait été officialisée cet été. L’influenceur est donc actuellement un nouveau cœur à prendre. Il révèle les raisons derrière cette rupture subite à laquelle personne ne s’y attendait de sitôt.

En effet, c’est sur sa story Instagram que l’influenceur et chanteur s’est exprimé. Il l’a fait avec énormément de respect pour celle qui a partagé sa vie pendant une courte durée. Il affirme « Comme vous l’avez vu tous et toutes, Mélanie Orl et moi, c’est fini (…) On ne s’entendait pus ». « Je n’ai strictement rien à regretter de Mélanie Orl. C’est une fille qui a été là pour moi », a-t-il ajouté.

Il est d’une évidence que Greg Yega porte un véritable respect pour la jeune Mélanie Orl. Et ce, puisque celle-ci lui a été d’un grand soutien et d’une aide particulière. Il poursuit « On a essayé, cela n’a pas marché. Dans ma tête, je grade que du bon ». Le jeune ne s’en arrête naturellement pas là.

Tout porte à croire qu’il ne regrette aucun des moments passés aux côtés de la sublime Mélanie Orl. Il déclare « Les séparations dans les couples sont des choses qui arrivent. C’est la vie. Je n’ai pas envie du tout d’être en mauvais terme avec elle ». Très reconnaissant, il n’a cessé de manifester toute sa positivité à l’endroit de la belle femme. « C’est une page qui se tourne », a-t-il conclu. Visiblement, la séparation est définitive, puisqu’il a également supprimé leurs photos à deux de son compte.

Mélanie Orl s’exprime sur les raisons de sa séparation avec l’influenceur Greg Yega

La sublime Mélanie a été révélée en 2019 dans « L’île de la tentation ». La jeune femme s’est exprimée récemment via son compte Instagram. L’occasion parfaite pour elle de dévoiler les raisons qui ont conduit à sa séparation avec Grey Yega. Et ce, bien qu’ils paraissaient très amoureux et soudés.

Elle déclare « Trop d’embrouilles, trop de désaccords, plus du tout sur la même longueur d’onde, plus du tous les mêmes buts ». Elle explique par la suite que les détails sur la rupture n’étaient réellement pas fameux. Elle n’en a donc pas autant dévoilé comme l’auraient espéré les internautes.

Mélanie Orl désemparée souligne « Honnêtement ? Pas envie. J’ai trop donné pour au final être trop déçue. Donc non merci ». La jolie bonde poursuit « Chacun sa vie et tout le monde sera heureux ». Celle qui n’a pas voulu en dire davantage a supprimé ses photos où elle apparaissait aux côtés de Greg Yega.

View this post on Instagram A post shared by 🕺Bebew🕺 (@greg_yega)

Greg Yega, sa vie

Grégory Yeghazarian, d’origine arménienne et tunisienne, est né à Marseille en octobre 1993. Le jeune a intégré le casting des Marseillais Asian Tour en 2019. Il est un véritable passionné de la danse. Il a fait une apparition dans la quatrième saison de Moundir et Les Apprentis aventuriers. Et ce, avant de participer à Les Marseillais vs Le Reste du Monde.

De son surnom Bebew, l’influenceur a de quoi se plaindre en amour. Bien qu’il flirte avec de nombreuses candidates de téléréalité, il faut reconnaître que ça n’aboutit en réalité pas à grande chose. Cela est principalement dû au fait qu’il n’ait toujours pas réussi à tourner la page de sa relation plutôt tumultueuse avec la jeune Maeva Ghennam. Tout compte fait, on espère bien que le jeune Greg trouvera son âme sœur bientôt.