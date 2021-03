Greg Yega : son visage totalement transformé après une intervention, les fans sont choqués de ce changement !

Lorsque vous réalisez une intervention chirurgicale notamment pour implanter des cheveux, vous n’êtes clairement pas à l’abri d’une telle situation. En effet, le visage a tendance à se transformer, les yeux sont beaucoup plus gonflés et cela peut perdurer pendant quelques jours. Greg Yega n’est pas le seul à être confronté à cette problématique, car un ancien candidat de Koh Lanta avait lui aussi fait les frais de cette opération. Toutefois, la réaction est généralement normale et il faut savoir que votre santé n’est pas en danger.

Greg Yega est vraiment méconnaissable sur les réseaux sociaux

Avec le retour des Marseillais sur la TNT, c’est l’occasion de retrouver les personnages emblématiques. Il faut savoir que le tournage s’est terminé il y a quelques jours seulement et les participants sont de nouveau des stars sur les réseaux sociaux. Vous pourrez notamment suivre les péripéties de Greg Yega grâce à W9 puisque vous pourrez découvrir les Marseillais à Dubaï.

Le jeune homme âgé de 27 ans était confronté à un problème que de nombreux hommes peuvent aussi rencontrer .

. En effet, la perte des cheveux peut être précoce pour différents hommes et Greg ne semble pas très enthousiasmé à cette idée.

Il a donc subi une opération chirurgicale pour avoir quelques cheveux supplémentaires et il a pris la direction de la maison Lutetia.

A cause de l’anesthésie et de l’implantation des cheveux, Greg Yega est totalement méconnaissable.

Les yeux sont clairement gonflés et vous avez l’impression qu’il a participé à un match de boxe. La réalité est bien sûr différente et il n’a pas hésité à dévoiler son nouveau visage que ce soit à travers des photos ou encore des vidéos. Vous pourrez même le voir en compagnie de ses amis alors que son visage est très différent. Il est important de noter qu’il va évoluer dans les prochains jours, il s’agit d’une période assez complexe, mais nécessaire.

Greg Yega pourra ensuite se vanter d’avoir une belle chevelure puisqu’il faut savoir que cette méthode porte clairement ses fruits et de nombreuses personnalités ont eu l’occasion de suivre les consignes des professionnels pour avoir une belle chevelure. De ce fait, les hommes les plus complexés peuvent alors avoir recours à cette méthode.

Le compte Instagram de Greg Yega

Vous avez donc W9 si vous souhaitez suivre les péripéties du jeune homme qui a opté pour un très gros tatouage au niveau de son torse. Il y a quelques semaines, il avait d’ailleurs partagé ses séances chez le tatoueur avec tous les fans qui sont de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux. Avec la crise sanitaire, les Marseillais ont eu l’occasion de se retrouver à Dubaï, le pays où Thibault Garcia et Jessica Thivenin ont notamment déposé leurs valises, mais ils ne sont clairement pas les seuls. Sur le compte Instagram de Greg Yega, vous pourrez découvrir les différentes photos et notamment les clichés de son passage à Dubaï.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🕺Bebew🕺 (@greg_yega)



Aujourd’hui, il semble avoir conservé son allure très svelte qu’il avait eu l’occasion d’obtenir il y a quelques mois grâce au sport et à une reprise d’une alimentation équilibrée. Celui qui se dévoilait avec une chevelure blonde est désormais brun, mais ce sont surtout les ajouts à l’avant qui sont très visibles. En effet, Greg Yega semblait être touché par une calvitie sur les côtés, cela touche de nombreux hommes qui peuvent opter pour cette chirurgie. Cela évite notamment d’utiliser des perruques ou d’autres subterfuges, les résultats sont également acquis sur le long terme.