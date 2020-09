Grégory Lemarchal : les anciens de la Star Ac 4 réalisent un clip en sa mémoire, ils sont très émus !

View this post on Instagram

Denis et Adeline sont infirmiers au CRCM de Vannes depuis 14 et 2 ans respectivement et nous parle de la rénovation de leur service. « On finit par bien connaître les patients et on travaille sur la durée avec eux » disent-ils. « Cette rénovation est une étape importante dans la vie du CRCM. On dispose désormais d’un très bel outil de prise en charge des patients avec des lieux très agréables, chaleureux, accueillants et adaptés au parcours de soins des personnes atteintes de mucoviscidose. Ce qui est très positif, c’est que cette rénovation est un projet collectif qui fait l’unanimité en interne car on y a tous participé depuis le début. L’ensemble du personnel a été impliqué et a eu son mot à dire avec l’administration et la direction de l’hôpital ».