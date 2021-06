Grégory Lemarchal : nouveau scandale sur sa participation à la Star Academy, son père sort du silence…

Avec l’anniversaire de la Star Academy que l’on célèbre dès cette année, il se trouve que le candidat mythique de l’émission Grégory Lemarchal ne cesse d’être dans les médias malgré lui… En effet, on peut voir beaucoup d’anciens candidats faire des révélations assez étonnantes et même plutôt incroyables en ce qui concerne le chanteur qui est maintenant disparu dans une tragique histoire assez trouble… À l’époque, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que ce dernier allait pouvoir se trouver dans une situation aussi terrible, et le candidat a dû par ailleurs faire face à des difficultés vraiment incroyables…

On a pu le voir dernièrement avec notamment des révélations qui ont été faites de la part d’autres candidats assez proches de lui, mais également de la part de ses parents qui ont pu prendre la parole et faire des révélations vraiment étonnantes concernant Grégory Lemarchal, qui ne cesse d’être dans l’actualité plusieurs années après son décès tragique. Cela a pu se vérifier une nouvelle fois dernièrement après une nouvelle révélation de sa maman qui a tout balancé concernant une chanteuse mythique : Céline Dion…

Céline Dion mise à mal par la mère de Grégory Lemarchal : des déclarations qui font froid dans le dos

À l’heure où de plus en plus de français se trouvent être dans des situations assez compliquées aujourd’hui, notamment depuis l’arrivée de la crise sanitaire liée au coronavirus qui a fait beaucoup de dégâts en France et partout dans le monde, personne n’aurait pu être en mesure de penser que la chanteuse mythique Céline Dion allait pouvoir revenir dans l’actualité avec une histoire concernant le chanteur Grégory Lemarchal.

C’est en effet contre toute attente que l’on a pu entendre une déclaration vraiment très étonnante de la part de la mère du chanteur qui a tout balancé… Il y a plusieurs années maintenant, tout le monde se souvient encore du duo vraiment mythique entre la chanteuse Céline Dion et Grégory Lemarchal en plein direct à la Star Academy. Mais néanmoins, ce que personne n’aurait pu être en mesure de savoir, c’est que par la suite le chanteur avait fait une proposition à la chanteuse Céline Dion.

Alors qu’il aurait voulu que cette dernière s’implique dans son association contre sa maladie, on a pu apprendre contre toute attente que celle-ci aurait tout simplement refusé… Devant une telle annonce, on imagine d’ailleurs que le chanteur Grégory Lemarchal a pu être vraiment très déçu ! Néanmoins, on a pu découvrir contre toute attente une nouvelle révélation de la part du père de Grégory Lemarchal qui est sorti du silence après 14 ans…

Grégory Lemarchal : son père balance tout concernant sa victoire…

C’est une histoire qui fait vraiment froid dans le dos que l’on a pu apprendre en ce qui concerne Grégory Lemarchal. En effet, son père est sorti du silence dans les colonnes de 7 sur 7, et son message est assez étonnant.

Il a en effet déclaré que seulement un mois après son arrivée dans le château mythique de la Star Academy, Grégory Lemarchal se voyait déjà gagner la Star Academy ! De quoi faire de nouveau émerger les rumeurs les plus folles : certains sont persuadés que tout aurait pu être joué d’avance, même si ce n’est pas ce que semble dire le père du chanteur.