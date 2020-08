Grégory Lemarchal : Pourquoi je vis, découvrez les premières images de son biopic bientôt diffusé sur TF1 !

Le tournage étant terminé, les premières images de Pourquoi je vis, le biopic tant attendu retraçant le parcours exceptionnel Grégory Lemarchal, ont été dévoilées sur le compte Twitter de TF1 le mardi 18 août 2020.

La diffusion de Pourquoi je vis, un évènement attendu sur TF1

Sur la publication de la chaîne, on peut lire «En exclusivité, découvrez le premier extrait du film avec l’interprétation de la chanson qui l’a révélé sur le plateau de la #StarAcademy».

Cet extrait a eu son petit effet sur les réseaux sociaux. Les commentaires des internautes, désireux de découvrir le film dans son intégralité : « Ce téléfilm sent l’émotion », Je sens que je vais pleurer comme jamais auparavant », tandis que d’autres, plus nostalgique ont ajouté« « J’ai les larmes aux yeux, tu nous manques Grégory », «Les frissons qui reviennent instantanément à chaque fois que j’entends sa voix ».

Pour cette nouvelle rentrée, TF1 frappe fort avec cette diffusion de Pourquoi je vis, prévue pour le 7 septembre 2020 à 21h05. Pour rappel, le téléfilm raconte l’enfance de Gregory ainsi que son passage dans l’émission Star Academy. Evidemment, les émotions seront au rendez-vous tout au long du film, bien que la directrice artistique Anne Viau ait annoncé un scénario « assez joyeux ».

Le téléfilm sur la vie de Grégory Lemarchal nommé "Pourquoi je vis" sera diffusé le 7 septembre sur TF1. 👼 Qui va regarder ?#PourquoiJeVis // #TF1 // #GrégoryLemarchal pic.twitter.com/b0eQn9lQHR — Tout Pipole (@tout_pipole) August 19, 2020

L’occasion de découvrir la performance de Mickaël Lumière, l’acteur niçois de 23 ans choisi pour jouer le rôle principal, de Candice Dufau de «Plus belle la vie» qui jouera le rôle de Karine Ferri. Odile Vuillemin et Arnaud Ducret qui interprèteront les parents du chanteur ainsi qu’une apparition très remarquée de Nikos Aliagas.

A 23h05, suivra un documentaire exceptionnel intitulé Grégory Lemarchal, Et maintenant, un programme qui retrace les coulisses du tournage avec de nombreux témoignages d’artistes et de candidats de la Star Academy qui ont côtoyé le chanteur.

Un film hommage fidèle aux valeurs de Grégory

Pour sa famille, ses amis et ses milliers de fans, Grégory Lemarchal a laissé un vide après sa mort le 30 avril 2007. Le lauréat de la Star Academy 4 est malheureusement parti trop tôt, à l’âge de 24 ans, suite à une terrible maladie, la mucoviscidose. Depuis sa disparition, les hommages se sont multipliés, à l’instar de ce biopic Pourquoi je vis.

Le titre fait référence à la célèbre chanson de Daniel Balavoine, «SOS d’un propriétaire terrien en détresse», dont ce sont les premiers mots. Les téléspectateurs découvriront également les performances remarquables de Mickaël Lumière, celui qui joue Grégory Lemarchal dans le film. Il avance sur le plateau de la Star Academy. Les premières notes résonnent, puis les paroles de SOS d’un terrien en détresse «Pourquoi est-ce que je vis, pourquoi je meurs…» Cette performance de Grégory Lemarchal au télécrochet de TF1, un soir de 2004, qui est resté gravée dans la mémoire de nombreux téléspectateurs. Ce moment marquant la brève mais réussie carrière du chanteur.

#PourquoiJeVis : les 8 premières minutes du biopic sont disponibles en exclusivité sur MyTF1. Découvrez Mickael Lumière dans la peau de Grégory Lemarchal. Diffusion le lundi 7 septembre à 21h05 sur @TF1https://t.co/AlkYbBPo2V — AlloCiné (@allocine) August 19, 2020

Le scénario est librement adapté au livre Sous ton regard de Laurence Lemarchal. Anne Viau, directrice artistique de la fiction pour TF1, a permis à Laurence et Pierre Lemarchal, les parents de Grégory, de donner leur avis à chaque étape de la production. En réponse, le père du chanteur disparu a confié à France Bleu Pays de Savoie «Nous avons une confiance totale dans les personnes qui travaillent sur ce biopic, nous avons déjà travaillé avec elles et nous savons qu’elles respecteront l’image et les valeurs de Grégory. Nous, la famille, avons un poste de conseil, même si nous ne sommes pas des décideurs ».