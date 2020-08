Grey’s Anatomy saison 16 : la bande-annonce du final qui révèle de terribles drames ! Vous n’êtes pas prêts !

Épidémie de coronavirus oblige, le tournage de la saison 16 de Grey’s Anatomy s’est vu perturbé, et la mise en boîte des tout derniers épisodes n’a pas pu se faire comme prévu. Ainsi, les fans devront se contenter de l’épisode 21 en guise de final, ce qui devrait particulièrement les bouleverser, si l’on en croit la bande-annonce de l’épisode mise en ligne par le network.

Le sort de Richard Webber paraît plus que suspect

Alors qu’il est fidèle au poste depuis les premières heures de la série, Richard Webber connaît un passage à vide plus qu’inquiétant pour l’équipe du Grey Sloane Memorial. Pris en charge au cours de l’épisode 20, les médecins ne savent toujours pas de quel mal mystérieux souffre l’ancien chef de chirurgie de l’hôpital. Personnage très attachant, auquel Meredith s’est souvent raccroché au fil des années, un peu à la manière d’une fille avec son père, celui-ci est victime à présent d’hallucinations, après avoir connu une phase de tremblements relativement suspects. Dorénavant, les troubles qu’il présente s’aggravent d’heure en heure, puisque ce dernier confond Meredith avec sa mère, Ellis, le grand amour de sa vie. Si son avenir est sérieusement remis en cause dans la bande-annonce de l’épisode 21, l’interprète de Webber avait pourtant certifié ne pas prévoir de quitter la série.

« C’est vraiment facile de reprendre les tournages. Désormais, c’est que du fun. C’est toujours excitant. Il y a de nouveaux scénaristes qui nous rejoignent et d’autres acteurs aussi, donc ça rend les choses très excitantes ».

On espère que l’épisode 21 de la saison 16 apporte des réponses concrètes sur l’avenir du chef, qui reste le pilier de l’équipe quoi que l’on en dise.

DeLuca, un personnage de plus en plus controversé

Après la mort de Derek Shepherd, et le terrible départ de Patrick Dempsey, de nombreux personnages masculins ont tenté de reprendre le flambeau laissé vacant dans Grey’s Anatomy. Parmi eux, DeLuca, qui s’annonçait particulièrement prometteur, d’autant plus qu’il prenait une place de plus en plus importante dans la vie de l’héroïne, Meredith. Malheureusement, épisode après épisode, le jeune homme semble perdre pied, et présente une facette de lui peu cohérente avec ce qui caractérisait le personnage jusqu’ici.

Le médecin devient plus que jamais colérique.

Il a piqué une véritable crise de nerfs à Bailey, après que celle-ci ne l’ait pas écouté.

DeLuca semble devenir bipolaire, un trait dont il aurait hérité de son père.

Pour de nombreux spectateurs, ces problématiques importantes ne sont pas traitées de façon cohérente. En effet, Grey’s Anatomy a habitué ses fans à plus de tact lors de ses diverses prises de position. Alors que l’avenir de DeLuca semble plus que jamais inquiétant, les fans s’interrogent sur la suite de ses aventures, d’autant plus que le départ de Karev a laissé un grand vide.