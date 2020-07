Léana (Les Princesses de l’Amour) en guerre avec Illan, ils règlent leur compte en live sur Instagram !

Les deux tourtereaux qu’on croyait plus que jamais unis se sont farouchement clashés en live sur Instagram. Pour en savoir plus, suivez-nous.

Qui est Illan ?

De son vrai son Illan Castronovo, Illan est né le 17 juillet 1993 à Lyon. Il est surtout connu grâce à sa participation à la téléréalité 10 couples parfaits. Il est un cuisinier de formation dont il est véritablement passionné. Il dirige aujourd’hui deux entreprises.

Sa vie amoureuse n’a pas toujours été rose. C’est une vie amoureuse remplie de rebondissement. On l’a connu avec Hilona dans la Villa des cœurs brisés 2. Cependant, sa liaison cachée avec Célia brisa le lien entre Hilona et lui. Mais, ils ont formé un duo pendant l’émission Moundir et les apprentis aventuriers 4. Cette émission ne les a pas convaincus pour finir ensemble. Il a été aussi en couple avec Léana, Yumee.

Qui est Léana ?

Léana ZAOUI est née le 17 juillet 1995 à Asnières. Sa révélation est survenue après sa participation dans l’émission de téléréalité Les Princes et les Princesses de l’Amour 5. C’est dans cette émission qu’elle a connu Marvin Tillière, son amour impossible. En effet, les sentiments qu’elle éprouvait à son endroit n’étaient pas partagés.

La vie amoureuse n’est décidément pas une rose pour elle. Après cet échec avec Marvin, elle en a connu d’autres comme sa rupture avec Thomas Adamandopoulos. Bien qu’ils se soient remis plusieurs fois ensemble, la rupture a eu raison d’eux par la suite. Pourtant, le public aimait bien ce couple quand ils avaient participé aux Anges 11. Disons qu’ils ont failli se remettre ensemble, mais la relation n’a vraiment pas abouti.

Léana et Illan, un amour plein de surprises.

Tout paraissait flou entre les deux jusqu’à ce qu’on aperçoit les deux candidats sur Snapchat en train de s’échanger un baiser. Ce moment a fait le tour de la toile et alimenter les débats sur les réseaux sociaux. Par la suite, les deux s’affichaient régulièrement, surtout après le retour d’Illan de Los Angeles. Cependant, si aucun des deux n’a ouvertement confirmé qu’ils étaient ensemble, plusieurs indices le démontrent.

Malheureusement pour les fans, ils ne sont pas en couple. Lors d’un dîner entre les deux, Léana affirmait en direct sur Snapchat qu’elle n’était pas en couple avec lui. Un moment filmé par ce dernier sans qu’elle ne s’en rende compte.

Règlement de compte en live

Avec l’avènement du Coronavirus, tout le monde est confiné. Alors, pour tuer le temps, les candidats de téléréalité organisent plusieurs lives Instagram :

Speed dating pour les candidats célibataires

Clashs en direct

Des mises au point.

Quoi qu’il en soit les internautes ne s’ennuient pas avec ces actualités. Aqababe, Sarah Lopez et Sarah Fraisou ont organisé il y a quelques jours un speed dating dénommé « Prince Illan recherche l’amour ». Le principe du jeu est simple : toutes les filles qui ont eu un différend avec l’ex d’Illan viennent le séduire en direct. Malheureusement pour les organisateurs, tout ne s’est pas déroulé comme prévu. Léana est venue gâcher la fête en direct.

On se souvient que Léana et Illan avaient eu un semblant de relation il y a eu un moment. Les deux candidats avaient clarifié la situation en direct sur Snapchat. Mais Léana, la sulfureuse brune dont la réputation a été entachée après sa coucherie avec Thé, a fait une révélation sur la nature de leur relation. En effet, comme elle-même le rappelle à sa copine Sarah Fraisou, ils voulaient juste faire un truc pour la télé. Mais les choses ne sont plus passées comme prévu. Alors ils ont décidé de continuer puisque ça collait bien entre eux. Illan est allé retrouver son ex pour une nuit. C’est à ce moment qu’elle a pété les plombs.

C’est donc en direct qu’elle accusa Illan de l’avoir trompé. Ce dernier lui avait rassuré qu’ils étaient en couple. Elle s’est introduite avec nervosité dans le live d’Illan pour lui faire avouer sa tromperie. Mais ce dernier à nier en bloc toutes les affirmations de la jeune brune.