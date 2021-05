Guy Bedos a-t-il été euthanasié ? Cette phrase de Nicolas Bedos qui sème le doute parmi les admirateurs…

Depuis un peu plus d’un an maintenant, Nicolas Bedos vit un véritable calvaire pour sa carrière professionnelle. En effet, il se trouve qu’à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus, le comédien est contraint de se plier à toutes les règles dictées par le gouvernement français, et notamment par le chef de l’état Emmanuel Macron. Avec des déclarations assez choquantes dont tout le monde se souvient encore ces derniers mois, on peut dire que Nicolas Bedos n’hésite pas à dire haut et fort ce qu’il pense, même si cela pourrait lui poser de graves problèmes.

Il se trouve que depuis maintenant plusieurs années, on ne cesse de parler de l’euthanasie. Mais personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que le comédien Nicolas Bedos prenne la parole à ce sujet. En effet, ce dernier est plutôt réputé pour diffuser des messages assez comiques sur les réseaux sociaux et dans les médias. Mais les dernières révélations qu’il a eu l’occasion de faire dernièrement font vraiment froid dans le dos, ses fans ne pensaient pas pouvoir être autant choqués de la part de Nicolas Bedos, qui a décidé une bonne fois pour toutes de tout balancer dans les médias. Et comme vous allez pouvoir le constater, cela ne va clairement pas plaire à tout le monde, c’est le moins que l’on puisse dire…

Nicolas Bedos dans la tourmente depuis le coronavirus, il prend une décision radicale

Si certains comédiens et acteurs internationaux ont pu voir leur popularité boostée depuis le début de la crise sanitaire liée au coronavirus, cela n’est clairement pas le cas du comédien Nicolas Bedos. En effet, ce dernier avait pu faire une déclaration assez choquante ces derniers mois, que ne lui avait pas valu que des amis. Il ne s’était pas gêné pour aller contre les recommandations du gouvernement d’Emmanuel Macron, en incitant indirectement les personnes à s’embrasser si elles le souhaitaient. Cela avait pu provoquer de vives réactions sur les réseaux sociaux de la part de personnes anonymes qui appréciaient Nicolas Bedos, mais également de personnalités françaises qui ont tenu à lui répondre à l’époque.

On peut notamment se souvenir de l’animateur Christophe Dechavanne qui avait notamment pu faire une réponse où il était furieux. Après avoir pu passer des années à inciter les jeunes et les moins jeunes à se protéger avec des préservatifs, on se doute bien que cela a pu le choquer. A l’époque, Nicolas Bedos avait pris une grosse décision radicale : il avait tout simplement quitté les réseaux sociaux pour ne plus être contraint à tous les messages de haine qu’il ne cessait de recevoir au quotidien.

Nicolas Bedos fait une déclaration assez étonnante concernant son père

C’est dans une longue tribune que Nicolas Bedos a pu prendre la parole au sujet du décès de son père, et il se trouve que ses mots font vraiment froid dans le dos. Il a en effet pu prendre la parole dans L’Obs, et son message est plutôt déroutant.

Il a pu raconter que son père avait justement pensé à l’euthanasie, et c’est alors que Nicolas Bedos lui a clairement posé la question. Le reste de son récit est complètement bouleversant, mais il ne laisse pas de place à l’indifférence…