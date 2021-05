Guy Carlier bouleversé par son ex-épouse, il balance tout sur leurs relations très compliquées

Cela faisait plusieurs mois que personne n’avait eu de nouvelles de la part de Guy Carlier. Et on peut même dire qu’en ce contexte sanitaire du coronavirus très particulier, de nombreux français étaient particulièrement pour le chroniqueur que l’on a pu connaître à la télévision il y a de cela maintenant plusieurs années. En effet, personne ne pouvait être en mesure d’imaginer que Guy Carlier allait pouvoir vivre une telle transformation physique en quelques années, et cela aurait pu lui causer du tort.

Guy Carlier : des épreuves de la vie difficile pour le chroniqueur

Pendant de nombreuses années, Guy Carlier a malheureusement pu vivre un gros calvaire médiatique. En effet, le chroniqueur s’est retrouvé dans une position très difficile à la télévision. Très loin de tous les modèles de beauté que l’on peut voir avec des animateurs qui sont de plus en plus amincis, Guy Carlier a pu être critiqué à de nombreuses reprises.

En effet, certains auraient pu penser que le chroniqueur ne souhaitait pas changer de vie, alors qu’il subissait malheureusement une situation terrible qui aura duré pendant des années. Ce n’est que plus tard que Guy Carlier a pu opérer une opération physique incroyable.

Très aminci, Guy Carlier a inquiété ses proches qui ont pu croire à un moment qu’il n’allait pas pouvoir s’arrêter dans ce régime qui aurait pu durer pendant de longs mois. Mais plus récemment, c’est une autre histoire encore plus tragique que l’on a pu apprendre concernant le chroniqueur mythique de la télévision française.

Guy Carlier balance tout sur des relations difficiles avec son ancienne compagne

Ce sont des déclarations que personne n’aurait pu imaginer lire un jour que l’on a pu apprendre concernant le chroniqueur Guy Carlier. Comme on le sait malheureusement, chaque année des millions de personnes décident contre toute attente de mettre fin à leur couple.

Guy Carlier en a bien parlé: pic.twitter.com/l08tWEssCi — Phil tout court. (@phil76000) April 9, 2020

Parfois, c’est dans des conditions terribles que les hommes et les femmes se séparent, et les plus grands fans de Guy Carlier se sont posé de sérieuses questions quant à l’avenir du chroniqueur, qui s’est trouvé dans une très mauvaise posture pendant plusieurs années.

Mais c’est contre toute attente que Guy Carlier a décidé de prendre la parole pour pouvoir faire taire toutes les rumeurs. Certains se posent en effet de nombreuses questions sur le chroniqueur, et les rumeurs les plus folles ont même pu circuler à son sujet.

Guy Carlier en « bon termes » avec son ex-compagne, découvrez sa déclaration choquante

C’est dans une émission de Non Stop People que Guy Carlier a donc décidé de tout balancer sur Joséphine Dard, avec qui il a été en couple pendant près de 10 ans. Dans l’entretien bouleversant que l’on a pu voir, l’ancien chroniqueur en profite pour revenir sur bien d’autres sujets.

Bien que le chroniqueur affirme que cela se passerait bien mieux désormais avec sa compagne, il a toutefois affirmé que ce n’était pas « le paradis ». De quoi être plutôt clair pour le papa du célèbre YouTubeur Carlito qui fait actuellement un très gros carton.

Guy Carlier il met son masque de Batman sous la peau pic.twitter.com/CzlRDoX0Sc — CEO of Bill GATES (@FAYAFEL) May 30, 2018

En effet, pendant un long moment, on savait que les relations étaient au plus mal entre Guy Carlier et son ancienne compagne, et ce malgré le fait qu’ils aient vécu pendant de longues années ensemble.