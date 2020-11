Guy Carlier : L’écrivain fait des révélations effarantes sur sa relation compliquée avec son fils le Youtubeur Carlito !

Les choses ne sont pas simples entre les deux hommes.

Le chroniqueur radiophonique et son fils mieux connu sous le nom de Carlito sur YouTube n’entretiennent pas des relations fusionnelles. Cette situation loin d’être idéale ne fait pas plaisir au journaliste et c’est face à Jordan de Luxe qu’il s’était exprimé sur leurs différends le mardi 27 octobre dernier. Même si le chroniqueur radiophonique a pour habitude de ne pas parler de son fils, cette fois, il s’est laissé aller à quelques confidences et de toute évidence, les choses n’ont pas encore l’air de s’arranger entre le père et le fils. Entre la carrière de Guy Carlier et ses problèmes d’addictions, son fils n’a pas pu compter sur son soutien. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Guy Carlier se confie sur les plateaux de Jordan de Luxe

Depuis quelques années, Guy Carlier apparaît rarement sur les plateaux de télévision. Ce fut donc avec une surprise non voilée que les téléspectateurs ont pu le voir cette semaine. Dans son émission, Jordan de Luxe n’hésite pas à poser des questions d’ordre personnelles à ses invités et le mardi 27 octobre dernier, le septuagénaire n’a pas fait exception à la règle. En effet, l’animateur avait interrogé le journaliste sur ses rapports avec son fils. Le parolier s’est donc prêté à répondre à ses questions et on pouvait ressentir tout son regret ainsi que son amertume.

Guy Carlier a commencé en affirmant qu’il était gêné par la question, car il a pour règle de ne jamais parler de son fils. Toutefois, il a expliqué que le jeune homme n’a eu aucun soutien de sa part pour se faire un nom dans sa carrière de Youtubeur. Il ne l’avait aidé qu’une seule fois à entrer au Mouv’ parce qu’il faisait de la musique.

« Tout le reste, il s’est démerdé, il l’a fait tout seul, c’est son truc, son talent » avait-il continué avant de déclarer qu’il s’en voulait que les choses soient aussi tendues entre lui et Carlito. Guy Carlier souffre depuis bien longtemps d’obésité et c’est en partie ce qui a dégradé sa relation avec son fils. Même s’il n’a pas voulu revenir sur son problème de poids, il reconnaît tout de même que son addiction a contribué à détruire tout ce qu’il avait autour de lui, y compris ses liens avec Carlito.

Des mensonges et des cachotteries

Ces derniers temps, tout le monde a remarqué que le journaliste avait perdu des dizaines de kilos. Cependant, il avait auparavant menti à ses proches sur ses problèmes d’addictions et comme on pouvait s’y attendre, cela n’a pas arrangé les choses. « Vous mentez, vous vous cachez, donc vous abandonnez d’une certaine façon la structure familiale » avait-il confié à Jordan de Luxe, avec un air chargé d’émotion.

Aujourd’hui, l’homme de 71 ans n’a pas d’autre choix que de vivre avec ses remords. Il s’en veut pour ne pas avoir contribué aux succès de ses deux premiers enfants, Carlito et Stéphane, car il n’était pas présent aux moments ils avaient le plus besoin de son soutien. Le youtubeur avait même fait une vidéo pour parler de la boulimie de son père. Même si Guy essaye de ne pas reprendre les mêmes erreurs avec Antoine, son dernier fils, il a assuré que les choses sont bien plus compliquées avec ses deux fils aînés.