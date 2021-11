Hannah la belle fille de Chris Daughtry a été retrouvé retrouvée morte. Un terrible drame pour la famille Daughtry !

Carnet noir en France. La famille Daughtry est endeuillée. Une mort totalement surprenante et difficile à expliquer est survenue ce 12 novembre 2021. Il s’agit en réalité, d’Hannah, la belle fille de Chris Daughtry, qui a été retrouvée sans vie, dans son domicile. Toute la famille est au plus bas, mais elle tente tout de même de rester soudée et forte.

La mort inattendue de la belle fille de Chris Daughtry

Douloureuse situation pour la famille Daughtry. La belle fille de Chris Daughtry a été retrouvée morte ce vendredi 12 novembre 2021. C’était dans son domicile de Nashville. Elle se nomme Hannah et est âgée tout juste de 25 ans. Cette dernière et son frère de 23 ans sont issus d’une précédente relation de Deanna Robertson, l’actuelle femme de Chris Daughtry. Difficile à expliquer, l’origine de ce décès subite demeure inconnue.

En effet, suite à la découverte de ce terrible drame, Chris Daughtry a décidé d’annuler tous ces concerts, dans l’objectif de rester auprès de sa famille. En réalité, le chanteur venait tout juste d’entamer un gigantesque projet qui devait normalement se produire, dans plusieurs localités.

Le jour même du décès de la sublime Hannah, Chris Daughtry devait donner spécialement, un concert à Atlantic City. Visiblement, il a préféré plutôt soutenir sa famille au cours de cette lourde période à défaut de se plonger dans le travail. Concernant, le décès tragique d’Hannah, l’enquête se poursuit toujours afin de découvrir ce qui s’est réellement passé.

Toute la famille est éplorée. La maman encore plus. Elle laisse un petit message à ses abonnés, sur son compte Instagram. Deanna affirme : « la famille Daughtry vous remercie de votre compréhension et vous demande de respecter sa vie privée pendant cette période très difficile ». Elle poursuit en déclarant : « De plus amples détails seront disponibles ultérieurement ». La publication en question a été relayée par son chéri en story Instagram. Tout compte fait, cette tragédie aura marqué plus d’un.

Chris Daughtry, sa vie privée

Chris Daughtry est un chanteur, auteur-compositeur et acteur américain très talentueux. Il possède visiblement plus d’une corde à son arc. Né en décembre 1979, le chanteur de 41 ans a aujourd’hui, une brillante carrière devant lui.

Il s’est marié à Deanna Robertson en novembre 2010. Avec sa charmante épouse, ils ont au total quatre enfants. On peut faire mention d’Hannah qui est née, le 7 septembre 1996. Il y a également Griffin qui est, quant à lui, né le 30 juin 1998. Ces deux derniers sont tous nés d’une précédente relation de sa femme Deanna.

Hormis ceux-ci, il y a également, ses enfants biologiques, les jumeaux, Adalynn Rose et Noah James. Ces deux bouts-de-chou, sont nés le 17 novembre 2010. Chris est très amoureux de son épouse. Les deux tourtereaux filent aujourd’hui le parfait amour. Ils forment, avec leurs enfants, une merveilleuse et inspirante famille. Malheureusement, le drame centré sur la mort inattendue de la belle Hannah est venu chambouler l’équilibre de cette famille si solidaire et remplie de joie de vivre.