Hapsatou Sy : la chroniqueuse gagne les Reines du shopping spécial célébrités avec une tenue incroyable !

C’est l’occasion pour les téléspectateurs de mieux connaitre les stars du petit écran français. Cette semaine du 28 aout, l’émission culte de Cristina Cordula fait de la place pour accueillir des animatrices françaises.

Les Reines du shopping fait place à des animatrices françaises

Pendant toute la semaine, Julie Vignali, Hapsatou Sy, Roselyne Bachelot, Emmanuelle Rivassoux et aussi Julie Zenatti se sont affrontées pour relever le défi lancé par Cristina.

Ce fut une semaine pleine d’émotions où les participantes se battent chacune pour une association. Certaines se sont même trop prêtées aux jeux, comme Emmanuelle Rivassoux. La camarade de Stéphane Plaza a pris trop au sérieux un débat qui concernait la robe de Julie Vignali, l’animatrice du « Meilleur Pâtissier ». La plupart des autres candidates ont trouvé la robe en question très jolie. Emmanuelle Rivassoux quant à elle s’est un peu moquée de la vendeuse.

En fin de compte, c’est Hapsatou Sy qui gagne les Reines du shopping de cette semaine. Elle avait opté pour une longue robe métallisée, dans des accents argentés. Elle a donné un air plus streetwear à cette robe très classe en y ajoutant un sweat rouge. Cristina Cordula a tout de suite approuvé son choix. Hapsatou Sy a donc remporté les 10 000 euros. La compagne de Vincent Serutti a quand même décidé de partager son prix avec les autres candidates qui elles aussi représentaient chacune une association.

Qui est donc cette animatrice au grand cœur ?

Hapsatou Sy est née le 10 avril 1980 à Sèvres. C’est une entrepreneuse, animatrice, chroniqueuse française. Elle passe son enfance dans les Hauts-de-Seine à Chaville. Elle est issue d’une famille de sept frères et sœurs. Ses parents sont des peuls. Son père est d’Orkadiere au Sénégal et sa mère est de Wali en Mauritanie. Après avoir obtenu un BTS en commerce international, elle part à New York pour un stage de fin d’études. Elle commence à s’intéresser à l’entreprenariat. Pour la citer, elle a toujours rêvé de devenir une « business woman ».

C’est à l’âge de 24 ans qu’elle crée un concept « Ethnicia », une idée d’espace de beauté. Elle ouvre en 2005 son premier salon. Elle remporte en 2007 le deuxième prix pour le concours Grand prix des jeunes créateurs. Elle rencontre le président Nicolas Sarkozy en 2011. Ils échangent sur l’entreprenariat féminin. Pendant le Women’s Forum organisé à Deauville en 2010, elle est nommée Rising Talent. En septembre 2013, elle annonce la liquidation judicaire de sa société à cause de quelques difficultés financières. Elle se consacre ensuite au développement de sa ligne de cosmétique au national et à l’international.

Hapsatou lance sa première marque de prêt à porter « antiKOD » qu’elle cosigne avec quelques stylistes en 2014. Le 21 Avril 2016, elle devient la première marraine de la première édition d’un concours « Graines de projet » qui a été organisé par The Empowerment House. Coté privé, le magazine « Voici » révèle au grand jour sa relation avec le présentateur français Vincent Cerutti en 2015. Un an après, elle annonce sa première grossesse. Le 20 septembre 2016, elle donne naissance à sa fille Abbie. En juin 2019, elle annonce une deuxième grossesse. Le 15 novembre de cette même année, elle accouche d’un petit garçon qu’elle va nommer Isaac Haroun Giovanni.

Depuis octobre 2018, elle participe fréquemment au jeu télévisé « Tout le monde a son mot à dire » sur France 2. En novembre de cette année 2018, elle intervient sur le talk-show « Balance ton post ». La semaine du 28 août 2020, elle gagne 10.000 euro pendant l’émission les Reines du shopping.