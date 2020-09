Hapsatou Sy : l’animatrice révèle enfin le casting surprenant de sa prochaine émission sur C8 !

C’est sur son compte Instagram que Hapsatou Sy a dévoilé les noms de ses futures chroniqueuses dans son émission « TPMP Elles refont la télé ». Ceux qui s’attendaient à être surpris ne seront pas déçus !

Le retour Hapsatou Sy sur C8…

On peut dire que Hapsatou Sy est un bel exemple d’une femme entrepreneure qui est partie de rien, et qui a gravi les sommets. En marge de ses activités professionnelles, elle intervient également à la télé en tant qu’animatrice d’Afrique Investigation sur Canal+.

Hapsatou Sy a également été chroniqueuse de différentes émissions télévisées telles que le Grand 8, les Terriens du dimanche, ou encore Balance ton post. Après une pause de 2 ans environ, elle revient à la tête de sa propre émission télé. A 39, la femme d’affaires au parcours déjà bien rempli, sera l’animatrice du nouveau programme, « TPMP Elles refont la télé ».

Il s’agit d’une version 100% féminine de Touche pas à poste, l’émission que Cyril Hanouna anime lui-même. Dans cette nouvelle version, Hapsatou Sy sera entourée uniquement de chroniqueuses. Elles débattront de l’actualité, mais surtout des femmes qui ont marqué l’actualité récente.

L’émission ne sera pas un quotidien, mais plutôt mensuel. Notons que ce genre de concept n’est pas une nouveauté pour la chaîne. En effet, dans la période ou C8 était encore D8, on se rappelle d’une autre émission ‘’Grand 8’’, qui était animée par Laurence Ferrari.

Cette dernière était entourée de femmes, dont Hapsatou Sy faisait partie d’ailleurs. Pour son nouveau programme, c’est à partir du 25 septembre 2020, que les téléspectateurs pourront voir la 1ère de TPMP Elles refont la télé, à 18h 45. Le programme se tiendra par la suite tous les derniers vendredis du mois.

Qui sont celles qui rejoindront Hapsatou Sy sur TPMP ?

Depuis l’annonce de la nouvelle émission de Hapsatou Sy, nombreux sont ceux qui ont été curieux de vouloir connaître l’identité de ses chroniqueuses. Après des semaines de suspense, la jeune femme a enfin révélé les noms sur son compte Instagram.

Notons que le suspense a été bien gardé, même si son compagnon Vincent Cerutti, avait essayé de donner quelques indices aux plus impatients. En effet, le 6 septembre 2020, l’animateur avait commenté une publication de sa compagne en ces termes : « Moi je sais mais je suis tenu au secret familial. Juste un ou deux indices : inattendues, complémentaires et représentatives de nous tous. »

De quoi susciter encore plus d’impatience auprès des abonnés de Hapsatou Sy. Heureusement, le voile est levé dorénavant, et l’animatrice a enfin dévoilé les 7 photos, suivies des portraits de ses nouvelles recrues. Dans le lot, on retrouve Ludivine Retory, une animatrice et chroniqueuse, qui est déjà intervenue dans Touche pas à mon Poste en tant que chroniqueuse.

Il y a également Magali Berdah, agente artistique et femme d’affaires, mais aussi Sandra de Matteis, qui est la directrice d’une agence de conseils relations et presse publiques. Il y aura aussi Cyrielle Harel, qui est actuellement journaliste à BFM Business.

Pour finir, Natacha Campana, la fondatrice de l’agence de communication Bubbling Bulb sera de la partie, ainsi que Camille Hispard, qui est une rédactrice en chef. N’oublions pas Tiffany Bonvoisin, qui est déjà apparue dans TPMP. Notons qu’elle travaille avec Vincent Cerutti le compagnon de Hapsatou Sy à la radio.

Le rendez-vous est donc pris ce vendredi 25 septembre pour découvrir la nouvelle émission qui débarque sur C8. Avec tous ces profils, les débats promettent d’être intéressants.