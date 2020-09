Hapsatou Sy : victime de racisme, elle reçoit une lettre remplie de caca !

Hapsatou SY est victime de racisme suite à son apparition dans une émission

Qui ne connait pas Hapsatou SY ? Cette animatrice et chroniqueuse de télévision française charme le public, tant par son franc parler, que par son humour dérisoire. Malgré sa notoriété et sa gentillesse, la belle est très souvent la cible de racisme sur internet comme dans la vie de tous les jours. Prenons par exemple la fois où elle avait reçu un courrier taché de matière fécale, en 2018. Ce geste ignoble a été dévoilé par la jeune femme qui explique que la majorité des attaques racistes qu’elle reçoit se font via la toile. En effet, il est aisé de se cacher derrière les réseaux sociaux pour cracher son venin.

Le racisme sur Twitter ou sur les autres réseaux sociaux, Hapsatou SY connait parfaitement ! Ce fut d’ailleurs avec horreur qu’elle a dévoilé le courrier taché d’excrément qu’elle a reçu et qui contenait un message de haine à son encontre. Bien qu’elle ait toujours subit des commentaires racistes depuis son enfance à cause de ses origines et de sa couleur, son apparition dans une émission de Thierry Ardisson n’a pas arrangé les choses.

Hapsatou SY était alors invitée dans Les Terriens du dimanche et a été prise à partie par Éric Zemmour concernant l’origine de son prénom. Ce fut suite à son apparition dans cette émission que la célèbre chroniqueuse a reçu une multitude de courriers à caractères racistes. Elle a d’ailleurs dévoilé – via une vidéo qu’elle a posté sur Twitter – une lettre insultante et tachée de caca qu’elle a reçu le 8 octobre 2018.

Hapsatou SY a reçu du courrier

Suite à son clash avec Eric Zemmour, sur le plateau de l’émission télévisée Les Terriens du dimanche en 2018, Hapsatou SY fut la cible de nombreuses attaques racistes. Beaucoup de ses haters se montrent odieux à travers les réseaux sociaux, toutefois cela ne s’arrête malheureusement pas là. En effet, une toute autre forme de méchanceté a pris la forme d’un courrier qui semblait simple en apparence.

Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, la chroniqueuse nous a dévoilé le contenu de ce courrier immonde. Comme tous les lundis, Hapsatou SY avait l’habitude de se rendre à son bureau et d’ouvrir son courrier. Surprise : Elle reçoit une lettre tâchée de matière fécale avec un message haineux. Indignée, la jeune femme raconte : « … je reçois de la merde… Mais pas dans le sens figuré du terme ».

C’est face à la caméra qu’Hapsatou Sy ouvre l’enveloppe afin de lire son contenu à voix haute. Elle le fait dans le but de sensibiliser ses abonnés et pour les mettre au courant de la situation et les sensibiliser. « Non, on ne se laissera pas bouffer par des singes de ton genre. Regrimpe vite dans ton arbre, tu es de la merde », telles étaient les paroles insensées du détracteur anonyme. Outre les paroles à caractères racistes, le plus choquant dans l’histoire fut la tache d’excrément sur le papier, comme si la personne s’était essuyée avec.

Malgré son agacement évident, la maman de la petite Abbie a bien mieux à faire que de s’intéresser à tous les détraqués de la planète. « Le mec se fait vraiment chier » raconte-t-elle. Puis elle ajoute : « Vous perdez votre temps, vraiment. Je continuerai à dénoncer ce avec quoi je ne suis pas d’accord. Et vous ne gagnerez pas non plus. » Toutefois, l’affaire est tout de même à prendre au sérieux étant donné que la jeune chroniqueuse reçoit également des menaces de mort à longueur de journée à travers les réseaux sociaux. Fort heureusement, la chroniqueuse peut également compter sur bon nombre de soutiens.