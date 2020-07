Harry et Meghan Markle : la famille Royale craint la sortie d’un livre riche en révélations !

Le Prince Harry et Meghan Markle forment sans doute le couple le plus polémique de la monarchie anglaise. Aucun scandale n’a éclaté au sein de la famille royale depuis la séparation très médiatisée entre le Prince Charles et Lady Diana. Le couple peut donc se vanter d’avoir frappé très fort avec leur émancipation, eux qui ont décidé de renoncer à leurs droits et devoirs en tant que membres de la royauté, pour partir vivre aux États-Unis, là où ils élèveront leur fils Archie, âgé d’un peu plus d’un an.

Meghan Markle n’est pas épargnée par les critiques

Depuis son arrivée officielle dans la famille royale, Meghan Markle essuie un certain nombre de critiques. Malheureusement pour elle, elle n’a rien de l’image que se sont forgés les anglais (et les membres de la famille royale) de la parfaite épouse d’un prince.

Elle est en effet américaine, actrice (peu connue en Europe, elle tient pourtant le premier rôle féminin de la série à succès Suits) et a déjà été mariée auparavant. En d’autres termes, elle n’est pas Kate Middleton qui, dès le début de sa relation avec William, a conquis le coeur de la famille et celui des citoyens anglais (tout aussi importants).

Pourtant, par amour, elle a accepté de déménager pour partir vivre en Angleterre, se marier là-bas et accoucher de son premier enfant, le petit Archie. Mais rien n’y fait pour autant. Elle ne s’intègre pas à la famille, se sent comme la » Princesse numéro 2 » et surtout, elle ne veut pas dire adieu à ses rêves de devenir une grande actrice. Le divorce est signé entre elle et la famille royale : pour son bien être et sa santé mentale, le couple doit traverser l’Atlantique.

Des livres à charge attaquent la jeune femme

Si les anglais ont ressenti une certaine forme d’empathie à l’égard de la jeune femme qui, en effet, n’a pas l’air heureuse en Angleterre, de nombreux ouvrages ont mis en avant son comportement soit disant méprisant.

On raconte que le Prince Harry a perdu un certain nombre de ses amis à cause du comportement de sa femme. Elle serait décrite comme une personne ambitieuse qui a très mal vécu le fait de ne pas être aussi bien considérée que Kate Middleton. Certains auteurs britanniques expliquent qu’elle avait pour volonté de faire de l’ombre à Lady Diana (encore extrêmement populaire malgré son tragique décès) mais que, dans l’incapacité d’y parvenir, elle a préféré fuir, emmenant avec elle son époux et le poussant à couper les ponts avec sa famille.

Le portrait donné par une grande majorité de livres ou de sources anonymes n’est donc pas des plus flatteurs. Mais cela pourrait changer avec la sortie imminente, le 11 août prochain, du livre Finding Freedom : Harry, Meghan, and the Making of a Modern Royal Family (en français, Trouver la liberté : Harry, Meghan et la création de la Famille Royale Moderne).

La famille royale inquiète sur les révélations faites par le livre

Cet ouvrage a été écrit par Omid Scobie et Carolyn Durand qui sont deux spécialistes dans le domaine royal. Il est dit que le livre a été écrit en lien avec des personnes proches de Meghan et Harry, et que le couple a également contribué à l’écriture, bien que cette rumeur n’ait jamais été confirmée.

En prenant cela en compte, certains membres de la famille royale craignent que Meghan et Harry utilisent ce livre pour régler leurs comptes avec eux. D’après certaines sources, il faut s’attendre à ce que les révélations du livre fassent la Une des journaux dès sa sortie.

En effet, elle dit que le couple ne s’est jamais senti soutenu par la famille royale et il est fort possible que l’accent soit mis sur ce sentiment qu’ils ont tous les deux ressentis les quelques mois qu’ils ont passé ensemble en Angleterre. » Cela donnera, une fois de plus, une diffusion complète à la longue liste de griefs des Sussex « .

On a hâte que le livre sorte enfin, afin de savoir quelles révélations se cachent en son sein. Un tremblement de terre royal est-il à prévoir ? D’après diverses sources, la famille serait en tout cas inquiète.