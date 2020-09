Harry Potter : une actrice de la saga fait des révélations ! Elle affirme avoir été violée à 14 ans !

Comme dans les films, les célébrités sont bien obligées de jouer des rôles pour cacher leurs blessures ou leur détresse dans la vraie vie. Elles le font si bien qu’on serait loin de se douter qu’elles sont en train de traverser des périodes difficiles. Ces évènements fâcheux peuvent bien être causés par les personnes qui leur sont proches. Jessie Cave, l’interprète de Lavande Brown dans la saga Harry Potter a pris la parole pour parler du drame dont elle a été victime pendant son adolescence. Elle affirme avoir été violée par son professeur de tennis. Apprenez-en plus en lisant cet article.

La comédienne de 33 ans se confie à travers des mots très émouvants

Jessie Cave s’est fait connaître dans le monde cinéma grâce à son rôle dans la saga Harry Potter. Si elle a passé son audition avec succès, la jeune fille d’alors cachait derrière son visage souriant des marques d’une profonde blessure. Une blessure psychologique qui aura chamboulé toute sa vie.

Ce n’est que récemment, alors qu’elle vient de lancer son podcast We can’t talk About Right now avec sa sœur que la trentenaire a fait de terribles révélations. Elle a fait tomber les murs qui s’étaient érigés autour de ce lourd secret qu’elle a gardé durant de nombreuses années. La mère de deux enfants affirme que l’adolescence est déjà une période compliquée, mais être violée à 14 ans par une personne dont on est proche (en l’occurrence son professeur de tennis) est très difficile à vivre.

Aujourd’hui, elle a l’air de prendre les choses avec plus de recul. Le fait que son agresseur ait été envoyé en prison pour son forfait est déjà bien, mais tout de même insuffisant, car, cela ne peut effacer ce qui est déjà arrivé.

Une période traumatisante pour Jessie Cave

En présence de sa sœur, Jessie a expliqué à quel point ce drame l’a affecté depuis son adolescence jusqu’à sa vie d’adulte. En voyant les choses sous un autre angle, elle affirme que sa découverte de la sexualité s’est passée d’une manière brusque et anormale. Ce tragique épisode de sa vie a eu des séquelles permanentes sur l’interprète de Lavande Brown même si elle est aujourd’hui mariée et mère de deux enfants.

Toutefois, elle se relève petit à petit de ce drame. Il faut dire qu’avec le temps, les douleurs provoquées par cette agression s’atténuent de mieux en mieux. Jessie Cave reconnait qu’elle est très chanceuse de ne pas avoir été détruite par cet horrible évènement. La star de cinéma en parle comme pour exhorter les personnes victimes de viol à dénoncer leurs agresseurs.

Une mère comblée

Si Jessie Cave a connu un passé assez sombre à cause de ce viol, elle semble avoir tourné la page aujourd’hui. Avec le temps, elle a réussi à aller de l’avant et est très heureuse. Elle est principalement connue grâce à son apparition dans la saga Harry Potter. Cependant, la femme de 33 ans a également connu le bonheur en se mariant avec l’acteur Alfie Brown. Ils ont célébré leur union en janvier 2014.

Elle a eu un petit garçon prénommé Donnie. Ce dernier est né quelques mois après leur mariage, en octobre 2014. Deux ans plus tard, Margot venait au monde en juillet 2016. C’est avec un visage rayonnant de bonheur que l’actrice a annoncé qu’elle était enceinte de son troisième enfant, en juin dernier.