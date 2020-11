Harry Styles : Le chanteur pose en couverture du Vogue en robe et crée la polémique !

Le chanteur pose en robe pour la couverture du célèbre magazine Vogue !

On dit souvent que l’histoire s’écrit par des secousses en bousculant le monde et ses préjugés. Le moins qu’on puisse dire c’est que le chanteur Harry Style ne fait pas les choses à moitié. La photo du jeune homme est la couverture historique du magazine Vogue pour le compte de ce mois de novembre 2020. Le sujet qui fait délier les langues, c’est le fait que le chanteur ait posé à la Une du magazine… en robe ! Il faut dire que son choix vestimentaire ne fait pas vraiment l’unanimité auprès de bon nombre de personnes et il se fait lyncher sur les réseaux sociaux. Face à cette situation, plusieurs de ses fans ont pris sa défense…

Une première depuis 127 ans !

L’ancien membre de l’équipe des One Direction a suscité de vives réactions en posant en solo pour la couverture du magazine Vogue. Il a posé en robe et c’est une toute première depuis l’existence du magazine, depuis 127 ans. Plusieurs personnes ont trouvé très déplacé le fait que le jeune homme porte une tenue qui d’habitude est l’apanage de la gent féminine.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @harrystyles

Les réactionnaires, il y en avait beaucoup et à leur tête, c’est Candace Owens, connue en tant que commentateur politique. Pour cette dernière, le fait que le chanteur pose en robe en couverture du magazine est un véritable affront à l’idée qu’elle se fait du masculin. La commentatrice noire américaine trouve qu’il s’agit d’une féminisation de l’homme. ’’Aucune société ne peut survivre sans homme fort (…) Ceci est une attaque odieuse. Rendez-nous nos hommes virils’’ avait-elle écrit dans un message qu’elle a balancé en retweetant la couverture du magazine.

D’autres célébrités prennent sa défense

Après le tweet de Candace Owens, nombreux sont ceux qui ont relayé et applaudi son message. Cependant, pour les fans du chanteur, il était hors de question de le laisser en pâture à ses détracteurs. Ils sont donc venus en masse pour le défendre. Harry Styles a également pu compter sur le soutien de plusieurs célébrités qui n’ont pas hésité à se jeter dans la bataille.

Le message d’Olivia Wilde, l’actrice vedette de la série Docteur House face au tweet de Candace Owens, était aussi véhément que clair. »Vous êtes pathétique », avait-elle simplement écrit. Ces quelques mots ne sont certainement pas pour caresser la commentatrice dans le sens du poil. Ce fut ensuite les propos du réalisateur Zach Braff qui sont venus apporter leur soutien au chanteur : « Dans toutes nos vies, on dit aux hommes et aux garçons d’être virils. La vie est courte. Soyez ce que vous voulez être », avait écrit le réalisateur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @harrystyles

Ces deux-là ne furent pas les seuls à venir à la rescousse du célèbre interprète. L’acteur Elijah Wood de la saga Le seigneur des Anneaux ainsi que la très connue Jameela Jamil sont intervenus pour défendre le choix vestimentaire d’Harry Styles. Ces derniers n’ont pas manqué de tacler la commentatrice dans leurs propos.

Le jeune Harry Styles, principale cible des critiques, est relaxe de son côté et assume totalement son choix. Pour l’heure, il ne s’est pas donné la peine de répondre à la polémique. De toute façon, ses fans et ses amis le font déjà très bien.