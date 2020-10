Hatik : il pose sans vêtements aux côtés d’Amel Bent pour annoncer leur nouvelle collaboration !

Près d’un an et demi après l’échec plus ou moins assumé de son dernier album Demain qui ne s’est vendu qu’à 20 000 exemplaires, Amel Bent a décidé de se relever et de garder la tête haute. La chanteuse a décidé de renaître de ses cendres tel le phœnix et d’offrir un renouveau artistique à ses fans avec un tout nouveau disque.

Amel Bent : son nouveau disque risque de surprendre ses fans

Alors qu’elle se livrait en interview sur ces nouveaux projets musicaux, la célèbre coach de The Voice en a profité pour donner des détails sur son nouveau disque : “C’est mon septième album et c’est vrai que j’ai envie de tester de nouvelles choses, de tester aussi de nouvelles équipes. Ce sera toujours assez profond et toujours un peu de mes ressentis, de mes émotions, de ce que moi je vis. Mais j’essaie justement de trouver des axes, qu’ils soient musicaux ou d’écriture, qui va permettre aux gens de me redécouvrir” avait-elle notamment confié dans le micro de la radio NRJ.

En teaser de ce nouvel opus, la chanteuse avait dévoilé “Jusqu’au bout” en duo avec Imen Es qui avait été très bien reçu par la critique et qui avait remporté un joli succès, tant à la radio qu’à la télévision. Ce titre avait même valu à Amel Bent d’être nominée 3 fois aux NRJ Music Awards 2020. Jusque la, c’est donc un sans faute pour l’interprète de “Ma philosophie”.

Voir cette publication sur Instagram 1 2 3 AMEL BENT X HATIK 30.10.20 Une publication partagée par Amel Bent (@amelbent) le 29 Oct. 2020 à 10 :04 PDT

Des collaborations avec la nouvelle scène musicale

Les “anciens” de ce monde le savent tous : pour rester dans le coup il faut savoir collaborer avec les bonnes personnes.

Et apparemment, Amel Bent l’a bien compris puisqu’elle a décidé d’explorer de nouveau univers musicaux en invitant des chanteurs et des artistes de la nouvelle génération à participer à la création de son disque.

Après Imen Es, Amel Bent s’est donné le luxe d’une collaboration avec le rappeur Hatik qui, après avoir été découvert dans la série “Validé”, a par la suite signé l’un des albums de l’été, « Angela ». Il revient aujourd’hui au côté d’Amel Bent avec la chanson “1,2,3” que l’on risque encore d’entendre de longs mois.

Ce titre composé par les deux artistes et d’autres chanteurs tels que Vitaa, Renaud Rebillaud ou Dadju parle, sur fond de sonorité pop urbaine, d’une histoire d’amour tourmentée et compliquée. Une thématique usée dans le monde de la chanson, mais qui remporte toujours un franc succès.

“Fatiguée d’être la seule à dire je t’aime / J’me demande si un jour tu le diras / Mais mon cœur est accroché à tes lèvres / Dis-le moi (dis-le moi) / 1,2,3 / Regarde-moi t’aimer sans bouger les lèvres / Rassure-toi ça ira même si j’ai cœur de pirate / Ça changerait si j’te dis que je t’aime / Donc j’te l’dirais pas non”

Les deux chanteurs devront d’ailleurs défendre ce titre le 5 décembre prochain lors de la prochaine soirée des NRJ Music Awards.

HATIK tease la sortie de son single et fait tomber le haut

Pour annoncer la sortie de ce nouveau single en collaboration avec Amel Bent, Hatik a choisi de créer la surprise sur son compte Instagram.

Alors que ce dernier enchaîne les succès musicaux depuis qu’il a été découvert, il compte bien voir ce nouveau single se placer en tête des charts. Et après un disque d’or, une première place dans le Top 10 des nouveaux albums, et plus de 50 000 ventes pour son premier opus « Chaise Pliante », on n’en attend pas moins de ce nouveau prince du rap français.

Sur son compte Instagram, le rappeur a donc tout naturellement posté une vidéo teasing des 2 artistes en légendant le clip d’un : “Qui s’y attendait à celle-là ? @amelbent x moi-même, dès demain. Sur tes plateformes de streaming préférées. Et sûrement aussi dans ta radio préférée. Merci pour l’honneur. Que tu me fais de m’inviter ma reuss @amelbent”.

Le post qui a été vu, lu, commenté et partagé des milliers de fois annonce certainement un grand succès pour ce nouveau titre, disponible en streaming depuis ce matin !

Tous à vos écouteurs, “1,2,3”, prêt, dansez !