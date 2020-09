Hedy Lamarr : découvrez l’histoire incroyable de cette actrice américaine qui a inventé le wifi !

Une grande inventrice laissée dans l’oubli

Lors d’une soirée, Hedy Lamarr rencontre George Antheil, un pianiste. Avec ce dernier, elle entame des discussions à n’en plus finir sur l’armement. Cette connaissance, elle l’a acquise en fréquentant le domaine de travail de son premier mari, Friedrich Mandl.

Durant la Seconde Guerre mondiale, l’Europe est dévastée, et l’Amérique subit des pertes dans leurs rangs. Pour se défendre, l’armée tire des torpilles radioguidées pour anéantir les vaisseaux sous-marines ennemies. Malheureusement, avant que ces dernières ne touchent leurs cibles, elles se font souvent repérées et détournées par l’ennemi.

Pour aider l’armée, Hedy Lamarr et George Antheil cherchent un moyen pour passer les défenses ennemies. Plus précisément, ils imaginent un système de codage des transmissions qui peut leurrer les adversaires. Applicable aux torpilles radioguidées, cette technique est à l’origine de « l’étalement de spectre par saut de fréquence ». Justement, c’est le moyen de transmission appliqué dans la technologie moderne tel que le Wifi, le GPS, le Bluetooth et la téléphonie mobile.

Le brevet de cette invention a été déposé le 10 juin 1941. Hedy Lamarr et George Antheil l’ont rendue libre de droit pour l’armée américaine. Cependant, cette trouvaille ne sera utilisée pour la première fois que lors de la crise des missiles en Cuba en 1962. Toutefois, ils n’ont reçu aucune reconnaissance.

Ce n’est qu’en 1997, 3 ans avant sa mort, que son intellect est reconnu. On lui décerne le prix de l’Electronic Frontier Foundation. Son nom et celui de son partenaire, George Antheil sont inscrits dans le registre du National Inventor of Hame.

La vie de la plus belle actrice

De son vrai nom Hedwig Kiesler, Hedy Lamarr est née le 9 novembre 1914 en Autriche-Hongrie, à Vienne. Issue d’une bonne famille, elle apprend plusieurs langues et est initiée à l’ingénierie par son père. Dotée d’une grande beauté, elle décide d’abandonner ses études pour se lancer dans le cinéma, afin d’exploiter ce don de la nature.

Elle reçoit son premier grand rôle à ses 18 ans où elle jouera dans Extase, réalisé par Gustav Machaty, sorti en 1933. Elle interprète une femme délaissée par son mari et tourne des scènes complètements nue. Elle est la première actrice à simuler un orgasme devant la caméra. Suite à cette scène, elle est condamnée par le Pape Pie Xl.

Cette même année, elle se marie à Friedrich Mandl. Il est l’un des plus grands commerçants d’armes du monde. On peut noter qu’il était un fournisseur de Mussolini. Ne le laissant pas indifférent, le film où sa femme apparaissait nue le rend fou de jalousie. Il commence à chercher un moyen pour réduire en cendre toutes les copies de ce film. La jalousie de son mari et ses fréquentations finissent par étouffer la jeune femme. Elle décide de quitter son mari et l’Allemagne nazie en 1937. Elle part pour s’installer sur la côte ouest de l’Amérique.

Là-bas, elle prend le nom de Hedy Lamarr et signe un contrat de 7 ans avec MGM (le plus grand studio d’Hollywood). Elle se fait connaitre grâce à sa grande beauté et joue dans une quinzaine de film. Par ailleurs, elle s’est mariée six fois. Ne pouvant pas rester longtemps dans une relation, elle passe d’une histoire d’amour à une autre, ce qui lui a value la réputation de croqueuse d’hommes.

Dans son autobiographie, Ecstasy and Me publiée en 1966 elle déclare que sa beauté n’était qu’une source de malheur. Cette biographie et l’échec d’une chirurgie esthétique ne font que ternir son image. Elle est poursuivie en justice par sa maison d’édition. Malheureusement, c’est l’éditeur qui remporte le procès et elle finit par être ruinée.