Heidi Klum : elle poste une photo topless en compagnie d’un autre homme que son mari et fait le buzz !

Celui qui était à côté d’elle n’était pas son mari !

Heidi Klum sait comment faire grimper la température sur Instagram. Tout le monde la connaît pour la manie qu’elle a de poster des photos très belles. Ainsi donc, on a pu la voir plusieurs fois sur des clichés dans des positions très hot avec son mari Tom Kaulitz, ou encore sur des photos où elle posait sans vêtements, cachée derrière des rideaux. Cependant, la publication qu’elle a faite tout dernièrement attire bien plus l’attention à cause d’un détail. D’abord, elle s’est affichée sans le haut, mais c’est la personne qui se trouve près d’elle qui fait polémique. Il s’agit de Bill, le frère jumeau de son mari. Les internautes se demandent même si la presque cinquantenaire n’était pas devenue infidèle à son époux. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Une photo très parlante

Les followers de l’actrice germano-américaine se sont une fois encore régalés sur les photos très osées de leur idole. Sur sa story Instagram, la femme mannequin n’a pas hésité à poster quelques clichés d’elle au bord de la piscine. Il faut dire que le temps était favorable pour profiter du soleil.

Sur ce cliché qu’elle a partagé, on la voit un verre à la main en train de se détendre. Heidi Klum n’était vêtue que du bas de son maillot de bain. Tout le reste de son corps était sans rien. Cependant, elle a caché son buste avec son bras et des smileys. Même si ce détail est assez suffisant pour attirer l’attention, la personne qui se tenait juste à côté d’elle, fut également un détail très parlant.

En effet, l’autre personne présente sur ce cliché de l’actrice n’était pas son mari, mais plutôt Bill, le frère jumeau de Tom. On pouvait les différencier, car Bill possède plusieurs tatouages. Il était en train de trinquer avec la femme de son frère. Les internautes se sont demandé si le mari de Heidi Klum était au courant de l’existence de ce cliché.

Cependant, tout porte à croire que ce dernier n’est absolument pas gêné par la situation. En effet, dans la story qui suit, on voit ce dernier dans l’eau en train de faire un selfie avec les deux autres individus. De toute évidence Heidi Klum donne l’impression d’être très proche des deux frères. Il y a quelques semaines encore les deux jumeaux fêtaient leur 31e anniversaire en sa compagnie.

Qui est Heidi Klum ?

Née le 1er juin 1973 en Allemagne, Heidi Klum est une mannequin et actrice germano-américaine. Elle a commencé sa carrière en 1992 après avoir été la gagnante d’un concours de top model. Depuis ce temps, elle a connu plusieurs succès et sa notoriété s’est agrandie notamment avec ses apparitions sur les couvertures de plusieurs magazines prestigieux et des contrats avec de grandes marques.

En 1997, elle s’est mariée avec l’acteur Ric Pipino. Toutefois leur idylle n’a pas duré très longtemps et ils divorcèrent 5 ans après. Avec la grande notoriété et l’importante fortune qu’elle a engrangées, Heidi Klum a fait ses apparitions dans plusieurs films et séries américaines. Elle s’est également essayée à l’animation avec l’émission de téléréalité Project runaway.

En 2004 elle fait la rencontre du chanteur Seal avec qui elle a eu 4 enfants. Ils se sont séparés 8 ans plus tard avant qu’elle ne se mette en couple avec Vito Schnabel. Aujourd’hui, elle est mariée à Tom Kaulitz depuis le 22 août 2019.