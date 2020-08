Heidi Klum en plein conflit juridique avec Seal : elle se bat pour la garde de leurs enfants !

Les divorces difficiles provoquent des conflits parentaux. Les personnes qui en pâtissent le plus sont les enfants. Lorsque les arrangements à l’amiable échouent, le seul recours reste alors la justice. C’est dans cette bataille que s’est engagée la star Heidi Klum. Elle se bat contre son ex-mari Seal pour obtenir l’autorisation de quitter le territoire national en compagnie de ses enfants.

Une relation toute simple après divorce…

Le mannequin Heidi Klum a actuellement une relation assez tendue avec son ex-mari. Mariés en 2004, les deux stars se sont séparées en 2012. Une séparation qui a été officialisée près de deux ans et demi plus tard. Le couple a été conciliant durant toute la procédure et le divorce a été facile. Aussi, ils ont gardé leur proximité afin de protéger leurs enfants. Ils se rendaient aussi en vacances ensemble avec leurs enfants. Mieux encore, les deux ex-époux ont été vus plusieurs fois côte à côte lors de grands évènements.

Heidi Klum et Seal sont restés complices malgré leur divorce. Ils ont eu ensemble trois enfants à savoir : Henri, Johan et Lou. Notons que Heidi quant à elle avait déjà un enfant qui se nomme Leni, fruit de son ancienne relation avec Flavio Briatore. Cependant, pour rendre les choses uniformes et complices entre les enfants, Leni a été officiellement adoptée par le chanteur Seal. Malheureusement, cette histoire est déjà trop belle pour durer dans le temps. Ainsi, cette belle histoire de famille a pris un choc lors de ces vacances d’été.

…Et la paix prit brusquement fin !

La complicité et la dynamique qui unissaient les deux stars se sont heurtées à un obstacle. Les deux ex-époux ne s’accordent pas du tout sur un sujet délicat. L’objet de leur désaccord est la garde de leurs enfants. Aujourd’hui âgés de 14, 13, 10 et 16 ans, les enfants passent du temps avec leurs parents séparément. Heidi Klum et Seal ont la garde partagé d’Henry, Johan, Lou et Leni. Une méthode qui a bien fonctionné jusqu’à maintenant.

En effet, le mannequin doit se rendre en Allemagne afin de participer à l’émission Germany’s Next Top Model. Pour cela, Heidi compte amener avec elle, ses 4 enfants. Une idée que Seal n’accepte pas du tout. Pour le chanteur, la sécurité sanitaire des enfants serait mieux assurée aux Etats-Unis, même si on le sait tous, selon les derniers chiffres, la propagation du Covid-19 est en nette amélioration en Allemagne. Une excuse de Seal qui ne passe donc pas du tout aux yeux de la mère de ses enfants.

Un recours judiciaire s’impose !

La mésentente entre les deux parents n’a pas pu être réglée à l’amiable. Seal est revenu sur son accord de laisser ses enfants aller en Allemagne. Il s’agit d’un retour sur décision puisqu’en Avril, le père des quatre enfants approuvait l’idée. Pour résoudre la situation, Heidi Klum a fait une demande de garde exclusive devant la justice. Dans sa demande, l’ex-femme de Seal mentionne qu’elle est consciente des précautions à prendre pour les enfants. Aujourd’hui mariée à Tom Kaulitz, Heidi propose un accord intéressant à son ex-mari.

Le contenu de l’accord stipule que Seal pourra avoir les enfants pendant trois semaines lors des vacances de Noël. En contrepartie, il faudra d’abord que le chanteur donne son accord pour le départ des enfants pour l’Allemagne cet été. Habituellement la production de l’émission délocalisait le tournage vers la Californie pour arranger la star de 47 ans. Mais les contraintes liées au voyage sur le sol américain empêchent cette faveur. Ainsi, l’équipe de tournage ne pourra pas se rendre en Amérique. Pour rappel, le tournage de l’émission est prévu pour Octobre 2020.