Heidi Klum enflamme la toile alors qu’elle est dans son lit et sans le haut, découvrez cet incroyable cliché !

Si vous suivez Heidi Klum sur les réseaux sociaux, vous pourrez la découvrir au quotidien que ce soit pour ses projets professionnels ou sa vie privée. Il y a quelques jours, c’est une photo assez sympathique qui a été dévoilée par la principale intéressée. En effet, vous pouvez la découvrir en toute petite tenue avec, seulement, un bas qui semble très échancré. Elle a fait tomber le haut, mais elle masque bien sûr son intimité avec un drap. De plus, la photo est en noir et blanc, elle apporte donc une bonne puissance et les internautes ont apprécié.

Heidi Klum ne veut pas quitter son lit



Finalement, la mannequin est comme tout le monde, elle s’offre quelques heures dans un lit pour se reposer. Le dimanche est donc le jour très prisé pour ne pas se lever, cela vous permet de préparer un bon brunch, et même de traîner dans vos draps que vous soyez seul ou accompagné comme Heidi Klum. Il faut savoir que sa silhouette est parfaite, elle reçoit souvent des commentaires élogieux.

Heidi Klum affiche 47 ans et pourtant, elle a toujours un corps incroyable digne de ses 20 ans .

. Vous avez pu la connaître notamment grâce aux défilés pour Victoria’s Secret, la célèbre marque des sous-vêtements.

Celle qui est aussi à la télévision affiche un ventre très plat que les femmes aimeraient sans doute avoir pour le prochain été.

Vous pourrez alors découvrir le quotidien de Heidi Klum notamment avec son mari à savoir Tom Kaulitz.

Son compte Instagram dévoile des clichés de ses enfants ou encore de ses sorties avec ses amis. Si parfois, la mannequin s’affiche avec une petite tenue, elle peut également être emmitouflée pour faire face au froid de l’hiver. Quelques photos sont donc au rendez-vous au même titre que les vidéos et les stories. Il faut savoir que Heidi Klum a près de 7.8 millions d’abonnés sur Instagram pour moins de 4900 publications.

Elle a donc une communauté qui ne cesse de la suivre dans tous ses déplacements. Vous avez également pu découvrir la mannequin à Noël avec toute sa famille et un très beau sapin avait été décoré pour l’occasion. Le compte Instagram vous propose aussi des moments tendres et affectueux avec son époux.

Qui est Heidi Klum ?

Contrairement aux idées reçues, Heidi Klum n’est pas seulement une mannequin avec un corps de rêve puisqu’elle possède plusieurs cordes à son arc. Elle est aussi une actrice, vous avez pu la découvrir dans plusieurs séries comme Desperate Howsewives ou encore Spin City. Elle a également des projets pour le monde de la mode et elle a été un membre du jury de l’émission Projet Haute Couture. Alors qu’elle était au rendez-vous pendant les trois premières saisons, elle a eu l’occasion de recevoir une nomination pour les Emmy Awards.

Vous connaissez sans doute le goût de Heidi Klum pour les vêtements, elle a donc sa propre marque notamment pour les adultes et les enfants. Elle a eu la possibilité de travailler pour dévoiler des bijoux des maillots de bain, et même des chaussures. Elle a également enfilé son costume pour le jury d’America’s Got Talent pour la saison 8 en 2013. D’autres projets sont aussi connus comme l’émission Queen of Drags dont elle était aussi un membre du jury. Vous avez pu constater que l’agenda de Heidi Klum est assez chargé et elle ne se contente pas de la mode ou des défilés, elle oeuvre aussi pour des associations.