Hélène Darroze : elle poste une photo improbable du chef Michel Sarran et fait le buzz sur la toile !

Le tournage de la prochaine saison de Top Chef est en cours et d’après les photos dévoilées par plusieurs candidats ces derniers jours, l’émission fera encore un carton. Un peu d’humour ne ferait du mal à personne et ça, Hélène Darroze semble l’avoir bien compris. Elle a posté sur les réseaux sociaux une photo de Michel Sarran, son confrère. Si ce cliché avait pour but de se moquer gentiment de son collègue, elle a bien réussi parce qu’il y a de quoi partir d’un franc éclat de rire. Michel Sarran, dans une des situations les plus improbables qui soient ! Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Un cliché qui provoque l’hilarité générale

C’est le mardi 20 octobre dernier que Hélène Darroze s’est saisie de son compte Instagram et a posté une photo incroyable. Ses fans n’en sont pas revenus ! Il y a de quoi être surpris, mais surtout de quoi se marrer vu la personne présente sur le fameux cliché : le chef Michel Sarran… avec une énorme perruque sur la tête, masque de protection et paire de lunettes, le regard sérieux. L’ensemble était incroyablement drôle et la légende qui a accompagné la photo l’est tout autant.

‘’À croire que les coiffeurs toulousains n’ont toujours pas rouvert depuis le confinement… toujours est-il que @michel_sarran passe désormais plus de temps que moi au maquillage…’’, avait-elle écrit. Ce cliché qui a amusé les internautes semble avoir également accroché le chef cuisinier qui avait répondu en commentaire qu’il s’agissait de la »coiffure chocolatine ». La franche camaraderie entre les deux as de la cuisine a bien plu aux internautes qui ont commenté en masse la photo postée par Hélène Darroze.

Ils ont ainsi été nombreux à commenter la publication avec des emojis rieurs et certains ont même affirmé que la fameuse »coiffure chocolatine » de Michel Sarran lui allait très bien. Cependant, ce n’était pas le seul détail qui attira l’attention des internautes sur la photo. On y voyait aussi le Chef Pairet, qui a fait son apparition dans l’émission l’année dernière. Si on le connaît bien pour ne jamais se séparer de sa casquette fétiche, cette fois sur le cliché, il ne la portait pas.

Une très bonne entente entre les quatre chefs

Sur M6, Objectif Top Chef est en train de faire un véritable carton. Avec ses épisodes cultes qui montrent les chefs cuistots sous différents jours, il y a de quoi attirer des milliers de téléspectateurs. Quant à Top Chef, les quatre jurés ont bel et bien repris les chemins des studios pour le tournage de cette douzième saison de l’émission de concours culinaires sur la chaîne M6.

Si Hélène Darroze a dévoilé la drôle photo de Michel Sarran, ce dernier avait précédemment partagé les premiers clichés du tournage le 14 octobre dernier avec ses fans. On le voyait accompagné des chefs Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Paul Pairet. Il avait fait suivre la publication d’une légende forte pour annoncer le lancement de cette douzième saison.

Cette image donne le ton de ce nouveau parcours où on verra les quatre chefs en compétition, mais qui garderont comme toujours leur sens de l’humour et leur amitié. La dernière photo d’Hélène Darroze prouve d’ailleurs qu’ils s’entendent plutôt bien. Les fans sont déjà impatients de savoir quelle sera la suite.