Hélène Darroze va-t-elle quitter Top Chef ? Elle décide d’accorder plus de temps à sa famille !

Hélène Darroze a pris sa décision à la fin du confinement

Le confinement a donné à Hélène Darroze le temps de faire le point sur sa vie. Cheffe étoilée, elle a toujours donné une grande importance à son travail. D’ailleurs, elle fait partie des rares femmes reconnues dans le domaine de la gastronomie. Hélène a su trouver sa place dans Top Chef et n’a eu aucun problème pour suivre le rythme de ses collègues, d’autres grands chefs. Rendue célèbre par cette émission, elle a mis de côté sa vie personnelle et familiale.

Effectivement, Hélène Darroze a, dans plusieurs interviews, affirmé être très prise par sa fonction de cheffe. Elle tient trois restaurants, dont deux implantés à Paris et un autre situé à Londres. Il est évident que la gestion de ces restaurants lui prend énormément de temps. De plus, pendant le peu de temps libre qui lui reste, Hélène prépare son activité télévisuelle qui jusqu’ici s’avère être une réussite.

À la fin du confinement, Hélène Darroze, la meilleure amie de Laeticia Hallyday, semble avoir pris une grande décision, celle de prioriser sa vie de famille. Elle a donc décidé d’être plus présente pour ses enfants. Dorénavant, elle quitte son travail plus tôt. Elle finit son service vers 22 heures et demie, et pas après, pour retrouver sa famille chez elle.

À noter que la cheffe est mère célibataire de deux filles, Quiterie et Charlotte. Le célibat est d’après elle, un moyen d’être autonome dans tout ce qu’elle fait, d’être libre de prendre ses propres décisions. De plus, à cause de son emploi du temps chargé, il faut dire que le célibat est une bonne chose pour Hélène. Cependant, bien qu’elle ne soit pas préoccupée par un partenaire, elle s’est beaucoup trop investie dans son travail. Ainsi, Hélène elle-même s’est rendue compte qu’elle n’est pas assez présente pour ses enfants.

Une décision réfléchie suite à de nombreux événements

Plusieurs raisons ont poussé Hélène Darroze à changer ses priorités. La première est bien évidemment sa maladie. La cheffe est en effet une des célébrités qui a été atteinte du Coronavirus, cette situation semble l’avoir poussée à se remettre en question. Au mois de mai, elle raconte sa fâcheuse expérience dans les colonnes de Society. Elle a effectivement détaillé ses symptômes pendant ses entretiens du mois suivant. Le Covid-19 a été un vrai cauchemar pour Hélène. Cette maladie l’a poussé à revoir ses priorités.

Pendant le confinement, elle s’est rendue compte que la vie de famille est une branche importante de la vie humaine. Cette prise de conscience a bien évidemment été appuyée par la fermeture de ses restaurants qui ont causé son endettement.

Par ailleurs, Hélène a pris sa décision suite aux critiques qu’elle a reçues pendant son voyage en Eurostar avec ses deux filles. Effectivement, lors de ce voyage qui était pour la cheffe une sorte de routine, sa fille a reçu de nombreuses remarques sur la toile parce qu’elle n’a pas porté son masque correctement dans un transport en commun. Cette situation a bien évidemment marqué la jeune Quiterie en plus de mettre la puce à l’oreille à sa mère.

Hélène Darroze a donc ressenti le besoin de passer plus de temps avec ses filles, de discuter un peu plus avec elles, de leur apprendre des choses diverses. De plus, comme Quiterie et Charlotte ont été adoptées, elles se sont senties délaissées à cause de la grande absence de leur mère adoptive. Hélène décide donc de mieux organiser son emploi du temps pour pouvoir entretenir sa vie de famille.

Heureusement, aujourd’hui, Hélène Darroze est guérie et ses restaurants sont en réouverture. Elle reprend également ses activités télévisuelles sans mettre de côté sa vie familiale. Tout ce que les fans espèrent, c’est juste que la cheffe ne quitte pas Top Chef !