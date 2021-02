Hélène Ségara balance tout sur les Enfoirés, elle est vraiment dégoûtée et ne veut plus venir !

Chaque année, c’est un grand rendez-vous incontournable pour des millions de français qui se trouvent devant leur écran de télévision sur TF1.

Nous connaissons une époque qui est très difficile à vivre pour les foyers les plus modestes, et malheureusement un événement annuel comme Les Enfoirés est encore et toujours d’actualité !

Malheureusement, nous avons pu apprendre des nouvelles absolument terribles concernant ce grand événement de la chaîne TF1.

En effet, bien que Les Restos du Coeur, inventés par l’humoriste Coluche, soient en relation avec des liens de solidarité entre tous les français, il semblerait que dans les coulisses l’entente ne soit pas toujours au beau fixe entre les différentes stars de la télévision et de la chanson française qui participent à ce grand rendez-vous annuel.

Hélène Ségara : des “caprices de stars” qu’elle ne peut plus supporter, les mots sont difficiles à entendre pour certains !

Cela fait maintenant la sixième année que la célèbre chanteuse Hélène Ségara ne participe pas à l’évènement des Restos du Coeur, les Enfoirés. En effet, la chanteuse n’est plus à l’écran depuis 2015 et tout le monde se demandait où elle était passé et ce qui avait pu la pousser à se retirer.

Sur scène, toute l’équipe a en effet l’air d’être très soudée, mais dans la réalité qu’en est-il dans les coulisses de cet événement d’une telle envergure ? Et bien le moins que l’on puisse dire, c’est qu’après tant d’années, les langues se délient enfin et nous en savons finalement un peu plus sur les backstages de ce qui est probablement un des plus grands évènements de France.

Quel plaisir de retrouver @nikosaliagas qui m’a préparé une jolie surprise dans #lachansonsecrete… et d’interpreter mon nouveau single #plusjamais extrait de mon nouvel album #karma Je tenterai de ne pas flinguer mon mascara 😂 Je vous embrasse… MERCI #Dior pic.twitter.com/1ICBMSQiVY — Hélène Ségara (@helenesegaraoff) January 15, 2021

C’est en effet des guerres d’ego que l’on peut parfois entendre ici et là, bien qu’il s’agisse parfois de certaines rumeurs ! Toutefois, pour avoir participé pendant plus de 15 ans à cet évènement, et décider du jour au lendemain de claquer la porte aux Restos du Coeur, c’est qu’il doit très certainement y avoir de bonnes raisons mais personne ne s’attendait à ce que la chanteuse Hélène Ségara balance tout !

Les Enfoirés: un investissement très conséquent pour les artistes qui souhaitent participer à ce spectacle hors norme !

Il faut dire que cela représente un certain investissement pour tous les artistes qui acceptent de jouer le jeu, et comme l’a souligné Hélène Ségara dans une interview à Chante France il y a tout juste quelques jours, c’est un sacrifice que certains font à ne pas pouvoir passer du temps avec leurs proches et notamment leurs jeunes enfants.

Mais depuis quelques années maintenant, depuis que certaines figures emblématiques comme le chanteur Jean-Jacques Goldman ou encore Francis Cabrel ne font plus partie de la troupe, on imagine que les chanteurs et autres stars qui acceptent de participer aux Enfoirés ne le font pas à n’importe quel prix et qu’il doit bien y avoir une raison à tous ces départs !

Comme le signale Hélène Ségara dans son interview coup de poing, elle a su faire preuve de beaucoup d’adaptations face à des « caprices de stars » de certains qui ne voulaient pas forcément porter des costumes ou chanter des chansons que d’autres ne voulaient pas avoir dans leur répertoire.

Mais aujourd’hui, c’est de l’histoire ancienne et Hélène Ségara souhaite qu’on la respecte un peu plus si on veut espérer la revoir dans cet événement qui réunit chaque année des millions de téléspectateurs.