Hélène Ségara délivre un message touchant pour Grégory Lemarchal : « Tu me manqueras toujours » !

La mort n’arrête pas l’amour

Le 30 avril 2007, le petit prince à la voix d’ange est mort, à seulement 23 ans, suite à la mucoviscidose. Après avoir vu son état se dégrader considérablement, le chanteur a succombé à la maladie quelques jours après sa dernière apparition sur scène. Un événement tragique pour sa famille et ses proches ainsi que pour le monde de la musique française. Depuis, les hommages ne cessent de s’affluer sur les plateaux de télévision et sur les réseaux sociaux. Entre les associations qui luttent contre la mucoviscidose ou celles qui ont demandé une amélioration de la procédure de don d’organes et les émissions en son honneur, il est clair que Grégory Lemarchal tient encore une place importante dans le cœur des Français.

Ce lundi 7 septembre est marqué par la diffusion de Pourquoi je vis sur TF1, un téléfilm qui retrace l’histoire et les périples de Grégory Lemarchal. On peut y découvrir les moments cultes de sa courte vie comme sa rencontre avec son amoureuse de l’époque Karine Ferry ou encore sa participation à la 4e saison de Star Academy.

D’ailleurs, c’est pendant la Star Academy qu’il a eu l’occasion de partager la scène avec Hélène Ségara sur le titre « Vivo Per Lei ». Depuis, les deux artistes ont développé une amitié très sincère et ont partagé la scène plus d’une fois sur ce même titre. Quelques années plus tard, Hélène a déclaré qu’ils étaient très proches et qu’elle était présente lors de la disparition de Grégory.

Quelques jours avant sa mort, Grégory Lemarchal a chanté « Vivo Per Lei » avec Hélène Ségara sans savoir que ce sera la dernière fois. Sa santé était déjà très faible à ce moment-là qu’il a dû arrêter de s’inhaler de son oxygène pendant le spectacle. Il tenait à rassurer Hélène par un message : « Je vais bien. J’ai de l’énergie. Je sais que je vais chanter avec toi ».

13 ans après sa mort, Hélène Ségara n’a pas encore oublié son petit protégé et la diffusion de Pourquoi je vis a aussi amplifié la nostalgie. Elle a alors posté une photo archives sur Instagram sur laquelle ils ont partagé leur chanson fétiche. Avec la description : « Si bénie d’avoir croisé ta route… Les êtres comme toi sont rares… Ton combat continue. Tu me manques, tu me manqueras toujours. #gregorylemarchal #ami #ange #friends #forever #missyou ». Un message plein d’émotion qui a touché de nombreux fans. « Deux belles âmes », « Il nous manque aussi… »… Beaucoup ont tenu à laisser un message d’amour dans les commentaires. Une preuve de plus que Grégory Lemarchal a laissé un grand vide derrière lui.

Ce n’est pas la première fois qu’Hélène Ségara rend hommage à Grégory. En 2017, elle a déjà posté une photo d’eux à l’occasion du 10e anniversaire de la disparition du petit prince à la voix d’ange. « Tu restes à jamais mon petit frère de cœur », un message qui confirme le lien très fort entre les deux personnes.

Le téléfilm a fait pleurer tout un peuple

Il n’y avait pas qu’Hélène Ségara qui a pleuré après la diffusion du téléfilm Pourquoi je vis. Avec plus de 7 millions de téléspectateurs, nombreux ont été scotchés devant TF1 pendant tout le film. Sur Twitter, les hashtags #Gregory et #PourquoiJeVis sont devenus très tendance depuis lundi soir. Beaucoup ont laissé des messages d’amour à toute la famille et à Karine Ferri.

Ce téléfilm avait pour but de rendre hommage à Grégory Lemarchal en racontant son histoire et son combat, mais surtout, il a été diffusé afin de sensibiliser les gens à faire un don pour le combat contre la mucoviscidose via l’Association Grégory Lemarchal. Cette association fut fondée par ses parents quelques jours avant sa mort. D’ailleurs, la Maison Grégory Lemarchal sera bientôt fondée pour accueillir les personnes atteintes de cette maladie. Des initiatives de taille en l’honneur du petit prince avec la voix d’ange.