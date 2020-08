Hélène Ségara fait craquer ses fans : ses abonnés la découvrent au lit en charmante compagnie !

L’amour de la belle chanteuse Hélène Ségara pour les animaux n’est plus à démontrer. Dernièrement sur son compte Instagram, elle a partagé une photo craquante d’elle avec l’un de ses matous.

La photo d’Hélène Ségara qui a fait craquer ses fans sur les réseaux sociaux…

Pour ceux qui ne le savent pas, en août on célèbre la journée internationale du chat. Ce 8 août 2020 précisément, était une journée pour les amoureux de ces mignons petits animaux. En tant que maitresse de 2 chats, Hélène Ségara n’a pas manqué de leur rendre hommage à sa manière.

D’ailleurs, ses abonnés ont remarqué qu’il y en avait un qu’elle accueillait volontiers pour partager son lit. Il est vrai que les chats ont toujours eu de nombreux admirateurs à travers le monde, et avec internet, c’est encore plus vrai. Le web est d’ailleurs saturé de vidéos et d’images de chats, dans toutes les situations possibles.

On trouve même des chats aves des millions de followers. L’exemple le plus bluffant est celui de Grumpy Cat, un chat américain qui détient plus de 8.3 millions d’abonnés sur le réseau social Facebook !

Les chats font donc craquer, et la chanteuse Hélène Ségara n’y est pas insensible. Notons que ses fans non plus, n’ont pu résister à la vue de la photo postée par la star. En effet, celle qui a chanté « L’amour est un soleil », a partagé sur son compte Instagram, un cliché où on peut la voir avec l’un de ses chats.

Sur la photo, Hélène Ségara est en petite tenue dans son lit, avec sa boule de poils tout contre elle. En légende, elle disait : « Impossible de ne pas poster avec un de mes bébés… Prenez soin des animaux : Ils apportent tant d’affection ! ».

Hélène Ségara craque pour les chats, ses fans aussi !

La jury de l’émission « La France a un incroyable talent » qui se déroule sur M6, a touché ses fans avec cette publication, et les commentaires ont afflué, avec près de 4000 likes en peu de temps.

On pouvait lire comme commentaires : « Il est tellement mignon et tu es tellement belle », « Qu’il est beau ce bébé chat », ou encore « Helene + des chats = je fonds d’amour face à cette photo ».

Hélène Ségara aime les animaux et militent pour eux. Quand elle le peut, elle ne manque pas de faire un geste à leur endroit. C’est ainsi qu’au moment où la pandémie du coronavirus s’est déclarée, elle est montée au créneau pour les animaux.

En effet, la SPA craignait alors que face à la situation sanitaire et les difficultés que cela allait engendrer, il y ait une vague massive d’abandons des animaux domestiques. Hélène Ségara a essayé d’aider à son niveau en sensibilisant ceux qu’elle a pu toucher. Elle a donc lancé un véritable cri du cœur sur son compte Instagram en faveur des animaux.

Dans une vidéo postée, elle exhortait ses followers à ne pas paniquer. Hélène Ségara leur a expliqué que toutes les sources scientifiques, et même l’OMS, sont d’accord pour dire que les animaux de compagnie ne peuvent pas être contaminés, et ne peuvent donc pas transmettre le virus du coronavirus à un humain.

A un moment où la SPA est toujours submergée par les abandons d’animaux, la situation sanitaire actuelle risque donc d’aggraver les choses, et Hélène Ségara l’a vite compris. Il ne reste plus qu’à espérer que son message soit tombé dans de bonnes oreilles, et que plusieurs animaux de compagnie soient sauvés de l’abandon !