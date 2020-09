Hélène Ségara : la chanteuse s’affiche avec son nouveau physique… elle a perdu énormément de poids !

Hélène Ségara est l’une des femmes les plus suivies de la France. En plus de sa bonne musique, elle est également membre de jury pour une émission très populaire. Elle est chargée de dénicher les futurs talents de la France dans le programme « La France a un incroyable talent ». Depuis peu, l’artiste affiche sur les écrans de télé un corps tout à fait différent. Une nouvelle forme physique qui a boosté l’assurance de la chanteuse en elle-même.

Hélène Ségara complexée par son surpoids

Hélène Ségara est une chanteuse dont les œuvres ont conquis beaucoup de cœurs. Né en France mais d’origine italo-arménienne, Hélène est une superbe chanteuse à la voix « mielleuse ». Elle va se révéler au public en 1997 grâce à la chanson « Vivo per lei ». Elle a réalisé cette chanson avec le célèbre chanteur italien Andrea Bocelli. En plus de la musique, la chanteuse pop est membre de jury d’une émission télévisée appelée « La France a un incroyable talent ».

Sa participation à l’émission diffusée sur la chaîne M6 mettait l’artiste sous les feux des projecteurs. Une exposition qui n’a pas eu que du positif pour l’artiste. Depuis quelques années, elle a commencé par prendre énormément de poids. Une situation qui lui a été difficile puisque la prise de poids n’était pas volontaire. L’artiste se sentait de moins en moins sûre d’elle et se retrouvait complexée par les commentaires et regards à son égard. Une situation qui a radicalement changé ces derniers mois.

Une toute nouvelle Hélène Ségara, tout à fait amincie

Après sa prise de poids et sa perte de confiance, Hélène Ségara a finalement pu s’en sortir. Depuis quelques semaines, le petit canard est devenu un cygne. En effet, on peut remarquer à l’écran que la chanteuse est physiquement transformée. La collègue de Karine, Marianne, Eric et Sugar montre fièrement sa nouvelle silhouette. Elle a perdu environ 13 kilos et cela se sent directement sur nouveau look vestimentaire. Heureuse et fière, Hélène Ségara parle de son nouveau corps lors d’une interview à Gala.

« Je me trouve mieux qu’il y a dix ou vingt ans » déclara la chanteuse française. Elle a estimé s’être fait du mal en se négligeant. Mais elle a pu aller de l’avant en outrepassant les critiques et commentaires moqueurs. L’interprète de la chanson « il y a trop de gens qui t’aiment » a donc pris les taureaux par les cornes. Elle s’est mise aux traitements à base de cortisone et hop la voilà transformée ! Cette transformation de la chanteuse n’est pas que physique mais également morale.

Hélène Ségara, une nouvelle perception de sa personne

Le surpoids d’Hélène Ségara était dû à la maladie dont elle avait souffert en 2017. Trois ans après, elle s’est reprise en main. La perte de plus d’une dizaine de kilos lui a permis de regagner confiance en elle-même. Elle a désormais pour but de mieux prendre soin d’elle-même. Elle satisfera son corps et surtout lui donnera l’attention nécessaire.

A 49 ans, Hélène Ségara fait à présent 36 de taille. Il y a quelques années elle se cachait, se fatiguait trop vite et cela gâchait sa vie. La motivation à vouloir reprendre le dessus est venue de la peur qu’avait Hélène de ne plus pouvoir s’acheter de nouveaux habits. Il faut croire que chaque personne à ses sources de motivation et quoi qu’il en soit, cela a marché pour Hélène Ségara !