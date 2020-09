Hélène Ségara : une photo d’elle méconnaissable, les internautes la confondent avec une autre star !

Après la publication d’une photo de la présentatrice de M6, Karine Le Marchand avec Hélène Ségara sur son compte Instagram, les abonnés de cette page ont eu du mal à reconnaitre la jurée de l’émission et l’ont confondu à une autre icône de la chanson.

Hélène Ségara, les internautes la confondent avec une autre célébrité

Âgée de 49 ans, ce membre du jury a fait une apparition sur Instagram où elle dévoile son nouveau visage et plusieurs internautes n’ont pas hésité à faire référence à la chirurgie esthétique. Il y a quelques mois, on apprenait qu’un membre, constituant le jury de cette émission avait été testé positif au coronavirus et c’est d’ailleurs pour cette raison que le tournage avait été reporté à une date ultérieure alors que tout avait déjà été mis en place pour que la 15ème saison de La France a un incroyable talent débute le 25 août dernier. Cette nouvelle avait suscité de vives réactions au sein de l’équipe et même chez les amateurs de ce programme d’autant plus que la personne concernée n’avait pas été révélée.

Après cette longue période d’attente, les téléspectateurs de M6 ont découvert une publication de Karine Le Marchand ce samedi 12 septembre 2020 où elle faisait savoir qu’elle aurait participé au tournage de ce programme. Pour rendre son information plus crédible, l’animatrice de 52 ans n’aurait pas trouvé mieux que de poser avec un membre du jury de La France a un incroyable talent qui n’est personne d’autre que Hélène Ségara. On pouvait lire en légende sur cette publication « Mais quelle joie de tourner avec cette équipe formidable, chaleureuse et hyper pro ! La France a un incroyable talent, c’est une aventure humaine incroyable, et ça commence aujourd’hui ! ». Il faut rappeler que Karine Le Marchand est bien celle qui se chargera de la présentation de l’émission cette année.

Hélène Ségara affiche un nouveau visage

Karine Le Marchand, qui exprimait la joie qui l’animait après avoir participé au tournage de la nouvelle saison de La France a un incroyable talent sur M6 aux côtés des membres du jury, ne retiendra pas pour autant l’attention de ses admirateurs. Les internautes ont plutôt été attiré par un autre détail, celui de découvrir que le visage d’Hélène Ségara n’était plus le même. Ceci étant, plusieurs commentaires ont été glissés sous ce post où la majorité des abonnés de cette page disent avoir eu du mal à reconnaitre la jurée de l’émission. Certains sont même allé plus loin en relevant qu’Hélène Ségara était le sosie d’une autre star de la chanson, la dénommée Dalida et d’autres par contre, l’auraient confondu à Jennifer Lopez.

Même si elle n’a pas tout de suite été reconnue par les internautes, cette dernière a néanmoins été complimentée. Ce cliché où elle a posé avec Karine Le Marchand, la montre plus rajeunie comme l’ont noté certains lecteurs. La France a un incroyable talent, l’un des programmes préférés des français a repris son tournage samedi 12 septembre après le dernier report dû à un cas de covid-19 au sein du jury. Après une longue attente, les amateurs de cette émission étaient ravis de revivre ces moments bien que le respect des mesures barrières reste de rigueur.

Karine Le Marchand, qui est chargée de la présentation de la saison 15 de La France a un incroyable talent, était l’invité de C le 11 septembre dernier. L’animatrice de M6 est revenue sur le report de ce programme révélant avoir été en « panique » après avoir appris qu’un membre du jury avait été testé positif au covid-19. Le tournage aurait donc repris depuis samedi et Karine Le Marchand serait toujours aux côtés du même jury.