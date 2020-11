Hélène Sy : La femme d’Omar Sy endeuillée… Elle partage un message de sa fille Selly en hommage à un proche disparu !

Hélène Sy partage un clip vidéo sur son compte Instagram en sa mémoire.

Hélène Sy continue de pleurer la perte d’un être cher. Sur son compte Instagram, l’épouse de l’acteur Omar Sy a partagé un message très touchant en hommage au disparu. Il s’agit d’une photo montage de Ryan Breaux, réalisée par sa fille Selly. Toute la famille Sy est encore sous le choc après avoir eu connaissance de la mort du jeune homme. Ce dernier est décédé après avoir été victime d’un accident de voiture il y a trois mois. C’était le frère cadet de la star américaine Frank Ocean. Il roulait en voiture sur une route californienne lorsque l’irréparable s’est produit. Encore attristée par ce drame, la mère de Selly a partagé cette publication avec ses abonnés. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Helene Sy (@mynameishelenesy) le 30 Oct. 2020 à 7 :31 PDT

Une publication émouvante

La famille du comédien français était abattue par la perte de Ryan. On se souvient qu’Omar Sy lui-même avait fait une publication quand il a appris la mort du jeune homme. « Je t’aime et tu me manques » avait-il écrit et ses fans ont été nombreux à lui présenter leurs condoléances dans les commentaires. Cependant, c’est la mère de famille qui a récemment eu une pensée pour le jeune homme décédé.

C’est le vendredi 30 octobre dernier que la compagne de l’acteur a publié un message émouvant sur Instagram. Dans sa publication, ses followers ont pu voir le visage rayonnant et plein de vie du jeune homme arraché trop tôt à l’affection de sa famille et de ses proches.

Le message d’Hélène Sy

Elle a accompagné la publication d’une légende poignante qui a ému les internautes. « Une grande âme sert tout le monde tout le temps. Une grande âme ne meurt jamais. Elle nous rassemble encore et encore » avait posté l’épouse d’Omar Sy, toujours très touchée par cette tragique perte.

Ce fut également l’occasion pour la mère de famille de féliciter sa fille pour l’initiative qu’elle a prise en créant cette vidéo. « Thank you ma chérie », avait-elle écrit à l’endroit de Selly. En effet, Ryan Breaux était très proche de la famille Sy et surtout de leurs enfants. C’est donc tout naturel que la jeune fille ait eu une pensée en son honneur.

Omar Sy et Frank Ocean très proches

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Helene Sy (@mynameishelenesy) le 22 Oct. 2020 à 5 :08 PDT



Ça fait de nombreuses années qu’Omar Sy et sa famille vivent aux États-Unis et plus précisément en Californie. La carrière de l’ancien humoriste est toujours en pleine expansion. Depuis le succès incroyable du film, les intouchables, le père de famille est en train de recevoir de nombreuses propositions de la part de plusieurs maisons de production. Même les gros blockbusters américains font recours à son talent. Ce n’est pas pour autant qu’il a abandonné sa carrière d’acteur en France. Il continue de tourner régulièrement ses longs métrages sur le sol français.

Depuis qu’Omar Sy est arrivé à Los Angeles avec sa famille, une véritable amitié est née entre lui et Franck Océan. La mort du frère de ce dernier a donc été un réel choc pour la famille Sy. On se souvient même que la femme de l’acteur n’avait pu s’empêcher de revenir sur ces moments douloureux. La publication qu’elle a faite sur Instagram a touché les cœurs des internautes et ils ont envoyé des messages pour témoigner leur soutien à Hélène Sy et sa famille.