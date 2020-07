Helmut Fritz fait son comeback en 2020 avec une nouvelle chanson aux paroles choc !

Aujourd’hui, il a décidé de proposer une version 2020 et elle est parfaitement adaptée à la tendance. Le résultat est assez satisfaisant et le nombre de vues ne cesse de se multiplier. Nous vous proposons de l’écouter et vous pourrez également danser, cela devrait vous aider à passer le temps !

ça m’énerve le confinement !

Emmanuel Macron a annoncé que le confinement sera prolongé jusqu’au 11 Mai prochain, nous avons proposé un live et un résumé des annonces les plus fortes. Helmut Fritz a donc décidé d’utiliser l’un de ses titres qui avait connu un succès conséquent pour permettre aux Français de danser dans conditions optimales. Le clip a été tourné sans aucune équipe technique puisqu’il a utilisé un iPhone 11 Pro et le résultat est très surprenant.

Bien sûr, la musique a été remasteurisée et remise au goût du jour avec notamment les interventions de Macron .

. Helmut utilise les situations du quotidien pour cette chanson très coronavirus, elle vous apporte une dose de réconfort.

Il surfe lui aussi sur la tendance puisque de nombreux artistes ont décidé de partager des titres afin de récolter des fonds ou pour se divertir.

C’est le cas de Lara Fabian, Camille Lellouche ou encore le comité Et Demain.

Helmut Fritz s’est offert depuis quatre jours plus d’un million de vues sur YouTube, le succès est alors assuré.

Il a bien sûr souhaité apporter une petite précision notamment pour remercier tous ceux qui continuent leur travail dans des conditions parfois dramatiques. Il dédie aussi le clip à tout le personnel soignant qui fait en sorte que la France puisse sortir de ce confinement.

Helmut Fritz vous fait danser !

Tous les ingrédients sont alors au rendez-vous à savoir la rupture de stock pour les masques, le gel hydroalcoolique… Si vous souhaitez enthousiasmer votre quotidien, sourire et penser l’espace de quelques minutes à autre chose, nous vous conseillons de regarder le clip maison et vous pourrez également retrouver des situations que vous avez pu vivre ces dernières semaines. Vous n’aurez plus le temps pour le gloss puisque vous avez des gosses, vous devrez aussi appeler Amazon pour savoir s’il pourra vous livrer pour du papier toilette. Il vise aussi toutes les femmes qui peuvent se réfugier dans la nourriture ou l’alcool pour passer le temps et oublier le confinement qui forcément va durer.

Helmut Fritz a également des difficultés avec le confinement, la file d’attente au Franprix et il est énervé par toutes les personnes qui achètent massivement des pâtes. Le chanteur avait déserté le marché de la musique, mais il utilise cette actualité pour apporter une bonne dose de dérision avec notamment la réflexion sur une chauve-souris qui est milliardaire. Nous vous conseillons de regarder le clip ci-dessous, poussez les meubles et dansez ! Les enfants sont aussi les bienvenus et certains ont déjà commencé à tourner des vidéos sur cette musique.