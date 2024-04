Comment mettre son écran d’ordinateur en veille rapidement ?

Découvrez la méthode simple et rapide pour mettre en veille votre écran d'ordinateur, et préservez ainsi sa longévité.

Economiser de l’énergie et prolonger la durée de vie de son matériel informatique sont devenus des enjeux clés de notre ère technologique. Savez-vous que la mise en veille de votre écran d’ordinateur peut réduire votre consommation d’énergie de 80%? De plus, cette fonctionnalité peut offrir une durée de vie plus longue à votre écran. Comment alors procéder pour mettre en veille votre écran d’ordinateur de manière appropriée? Suivez-nous dans cet article qui vous dévoile des astuces simples et efficaces pour économiser de l’énergie tout en respectant votre équipement.

Ce qu’il faut retenir :

Utilisez les paramètres d’alimentation de votre système d’exploitation : dans les paramètres d’alimentation de Windows, vous pouvez définir le délai avant mise en veille de l’écran. Sur MacOS, ces options se trouvent dans les préférences système.

Utilisez un raccourci clavier : certains systèmes d’exploitation possèdent un raccourci clavier pour mettre en veille l’écran. Par exemple, sous Windows, vous pouvez utiliser « Windows + L ».

Utilisez le bouton d’alimentation : sur certains écrans, il est possible de régler le bouton d’alimentation pour qu’il mette directement l’écran en veille.

Comprendre la mise en veille de l’écran

Qu’est-ce que la mise en veille d’un écran ?

La mise en veille d’un écran est une fonctionnalité que possèdent la plupart des ordinateurs contemporains. Il s’agit d’un mode d’économie d’énergie qui permet de mettre en veille son écran d’ordinateur, ce qui signifie que l’écran est éteint automatiquement après une période d’inactivité spécifiée. Pendant la mise en veille de l’écran, la consommation d’énergie de l’ordinateur est réduite, ce qui peut prolonger la durée de vie de la batterie de l’ordinateur, économiser de l’énergie et aussi réduire le stress visuel.

Pourquoi mettre son écran en veille ?

Mettre son écran en veille présente de nombreux avantages. Le premier et le plus évident est l’économie d’énergie. Il est inutile de garder votre écran allumé si vous ne l’utilisez pas. En mettant votre écran en veille lorsque vous ne l’utilisez pas, vous pouvez réduire la consommation d’énergie de votre ordinateur, ce qui peut vous faire économiser de l’argent sur vos factures d’électricité.

De plus, cela peut également prolonger la durée de vie de votre écran. Les écrans d’ordinateur sont généralement conçus pour durer un certain nombre d’heures. En éteignant l’écran lorsque vous ne l’utilisez pas, vous pouvez prolonger sa durée de vie.

Enfin, la mise en veille de l’écran peut aussi contribuer à réduire le stress visuel. Lorsque vous passez de longues heures devant votre ordinateur, il peut être bénéfique de faire des pauses et de laisser votre écran se mettre en veille. Cela peut vous aider à reposer vos yeux et à prévenir la fatigue oculaire.

Les différentes options de mise en veille

Mise en veille manuelle

La mise en veille manuelle est une option qui permet de mettre en veille son écran d’ordinateur à tout moment. Vous pouvez l’activer en utilisant un raccourci clavier veille ou en passant par les paramètres d’affichage de votre système d’exploitation. Une fois que l’écran est en veille, il devient noir et se met en mode faible consommation d’énergie. Pour sortir l’écran de la mise en veille, il suffit généralement de bouger la souris ou d’appuyer sur une touche du clavier.

Mise en veille automatique

La mise en veille automatique est une fonctionnalité qui permet à votre écran de se mettre en veille après une période d’inactivité prédéfinie. Cela implique les paramètres de veille de votre ordinateur. Par exemple, vous pouvez configurer votre système pour que votre écran se mette en veille automatiquement après 10 minutes d’inactivité. Cette option est très pratique car elle évite d’avoir à penser à mettre l’écran en veille manuellement. Elle contribue également à l’optimisation de l’énergie et à la prolongation de la durée de vie de l’écran.

Comment effectuer une mise en veille manuelle ?

Effectuer une mise en veille manuelle de son écran d’ordinateur est assez simple, que vous utilisiez un système Windows ou macOS.

Sur Windows

Pour ceux qui utilisent Windows comme système d’exploitation, le raccourci clavier pour la veille est une méthode rapide et efficace. Il vous suffit d’appuyer simultanément sur les touches Windows + L. Vous verrez alors votre écran noir, c’est à dire en veille.

En alternative, vous pouvez également passer par le menu Démarrer. Cliquez sur l’icône de Démarrer dans le coin inférieur gauche de votre écran, sélectionnez l’option Alimentation, puis choisissez Mise en veille.

Sur MacOS

Pour les utilisateurs de Mac, le processus est tout aussi simple. L’option de veille se trouve dans le menu pomme situé en haut à gauche de votre écran. Cliquez sur ce menu, puis sélectionnez Mise en veille.

Une autre manière de procéder est d’utiliser le raccourci clavier Option + Commande + Média éjecter. Cependant, ce raccourci ne fonctionne que sur les Macbook qui ont cette dernière touche; pour les modèles plus récents sans cette touche, le raccourci clavier serait Control + Shift + Power.

Les erreurs communes pendant la mise en veille manuelle

Certaines erreurs peuvent survenir lors du processus de mise en veille manuelle de votre écran d’ordinateur. L’une des erreurs les plus courantes est de confondre la mise en veille avec l’arrêt de l’ordinateur ou le redémarrage. Il est important de rappeler que la mise en veille n’arrête pas totalement votre ordinateur. Au lieu de cela, elle réduit la consommation d’énergie en mettant le système en veille, tout en vous permettant de reprendre votre travail là où vous l’avez laissé.

Par ailleurs, si votre mise en veille manuelle ne fonctionne pas comme prévu, il est probable que vous ayez des paramètres d’économie d’énergie qui interfèrent. Dans ce cas, allez dans vos réglages d’écran et vérifiez vos paramètres d’économie d’énergie.

Dans l’ensemble, une connaissance adéquate de la mise en veille de l’écran d’ordinateur peut vous aider à économiser de l’énergie, tout en prolongeant la durée de vie de votre machine. Essayer d’avoir des réglages appropriés pour votre veille écran PC ou Mac pour en profiter au maximum.

Comment configurer la mise en veille automatique ?

Configurer sa mise en veille automatique est un processus simple qui varie légèrement selon le système d’exploitation que vous utilisez. Que vous soyez sur Windows ou sur MacOS, voici comment procéder.

Sur Windows

Pour commencer, vous devez accéder aux paramètres d’affichage sur votre ordinateur Windows. Pour ce faire, faites un clic droit sur le bureau, puis sélectionnez « Paramètres d’affichage ». Faites défiler jusqu’en bas et cliquez sur « Paramètres d’alimentation et de mise en veille ».

Vous y verrez l’option de mise en veille, où vous pouvez définir l’heure après laquelle votre écran d’ordinateur se met en veille. Vous pouvez également ajuster le temps nécessaire pour que l’ordinateur se mette complètement en veille.

Il est recommandé de fixer un délai court pour la mise en veille écran, pour favoriser l’économie d’énergie. Une fois que vous avez terminé de faire vos réglages, n’oubliez pas de cliquer sur « Appliquer » pour sauvegarder les modifications.

Sur MacOS

Sur MacOS, le processus est semblable, mais avec quelques petites différences. Pour commencer, cliquez sur l’icône de la Pomme en haut à gauche de l’écran. Ensuite, sélectionnez « Préférences Système », puis naviguez jusqu’à « Économiseur d’énergie ».

Là, vous verrez deux onglets : « Adaptateur secteur » et « Batterie ». Vous pouvez définir des paramètres de mise en veille différents pour chacun d’eux. Assurez-vous de régler le « mise en veille de l’écran » sur une durée qui convient à vos besoins. Vous pouvez également régler la mise en veille prolongée sur Mac, une option qui économise davantage l’énergie.

Apprendre à mettre en veille son écran d’ordinateur est essentiel pour tout utilisateur. La fonction de veille vous aide à optimiser l’utilisation de votre ordinateur tout en économisant de l’énergie. Il est également important de comprendre que même si la mise en veille éteint votre écran, il ne ferme pas les applications ou les documents ouverts. C’est un excellent moyen de préserver la batterie de votre ordinateur, votre productivité et l’environnement.

FAQ: Comment mettre en veille son écran d’ordinateur ?

1. Comment mettre en veille l’écran de mon ordinateur sous Windows ?

Pour mettre en veille l’écran de votre ordinateur sous Windows, vous pouvez appuyer sur la touche Windows + L pour verrouiller l’écran. Vous pouvez également accéder aux paramètres d’alimentation et définir un délai d’inactivité après lequel l’écran se mettra en veille automatiquement.

2. Comment mettre en veille l’écran de mon Mac ?

Sur un Mac, vous pouvez mettre en veille l’écran en appuyant sur les touches Control + Shift + Éjecter. Vous pouvez également accéder aux préférences système, puis à l’option « Économiseur d’énergie » pour configurer la mise en veille de l’écran.

3. Comment mettre en veille l’écran de mon ordinateur portable ?

Sur un ordinateur portable, la mise en veille de l’écran peut se faire automatiquement lorsque vous fermez le couvercle de l’ordinateur. Vous pouvez également régler les paramètres d’alimentation pour définir le comportement de l’écran lorsqu’il n’est pas utilisé pendant un certain temps.

4. Comment empêcher l’écran de se mettre en veille automatiquement ?

Si vous ne souhaitez pas que l’écran de votre ordinateur se mette en veille automatiquement, vous pouvez ajuster les paramètres d’alimentation pour prolonger le délai avant la mise en veille. Vous pouvez également désactiver complètement la mise en veille de l’écran si nécessaire.

5. Est-il possible de mettre en veille uniquement l’écran sans mettre l’ordinateur entier en veille ?

Il est généralement possible de mettre en veille uniquement l’écran sans mettre l’ordinateur entier en veille. Cette fonctionnalité peut être configurée dans les paramètres d’alimentation de votre système d’exploitation pour répondre à vos besoins spécifiques.