Comment utiliser les QR codes et à quoi servent-ils ?

Apparus en 1994 et popularisés dans les dernières années, les QR codes se trouvent aujourd’hui partout, des publicités aux menus de restaurant. Mais pourquoi sont-ils si omniprésents à l’ère digitale et spécialement en 2020 où leur usage a grimpé de 28% ? Comment exactement les utiliser ? Pratiques et multifonctionnels, ces codes à scanner renferment plus qu’il n’y paraît. Toutefois, beaucoup d’entre nous peinent encore à comprendre leur utilité et leur fonctionnement. Poursuivez la lecture pour tout savoir sur l’usage efficace des QR codes.

Ce qu’il faut retenir :

Les QR codes sont des codes à barres bidimensionnels qui stockent des informations. Ils sont souvent utilisés pour partager facilement du contenu numérique, tels que des liens vers des sites Web, des applications et des fichiers.

Les QR codes peuvent être lus à l’aide d’un smartphone équipé d’un appareil photo et d’une application dédiée à la lecture de QR codes, certains appareils ayant même cette fonction intégrée.

Ils sont pratiques et rapides, permettant le partage d’informations instantanément, sans avoir à saisir manuellement des URL ou d’autres informations. Ils sont utiles pour le marketing, la publicité, les paiements et bien plus encore.

Compréhension des QR codes

Définition d’un QR code

Un QR code, ou « Quick Response code », est un type de code-barres en deux dimensions qui peut contenir un large éventail d’informations. Ce code numérique est lisible via un QR code scanner, souvent intégré dans l’appareil photo de nos smartphones. À la différence du code-barres traditionnel qui stocke des informations sur une seule dimension horizontale, le QR code stocke des données sur deux dimensions, à la fois horizontalement et verticalement. Grâce à cela, il a la possibilité de stocker beaucoup plus d’informations, allant de liens web à des textes, coordonnées GPS, etc. Il a donc une grande capacité d’intégrer une multitude d’applications QR codes.

L’histoire et l’évolution des QR codes

Le QR code a été inventé au Japon en 1994 par Denso Wave, une filiale de Toyota, dans le but initial de suivre les pièces de véhicules dans l’usine de production. Avec la progression rapide de la technologie, son utilisation a pris une toute autre échelle. Il est désormais devenu un élément clé de la technologie QR codes moderne et s’est massivement popularisé à l’ère du numérique.

En raison de sa capacité à stocker une grande quantité d’informations en un seul endroit minuscule, le QR code a rapidement trouvé son chemin dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Que ça soit pour partager des informations rapidement, accéder à des sites internet sans avoir à saisir manuellement l’adresse URL, ou encore pour une utilisation marketing innovante, les codes QR se sont révélés être une technologie très pratique et polyvalente.

Les typologies de QR codes

QR codes statiques et dynamiques

Il y a deux types principaux de QR codes: statiques et dynamiques. Les codes QR statiques contiennent des informations qui ne peuvent pas être modifiées une fois que le code a été généré. Par exemple, si vous générer un QR code qui dirige vers votre site web, ce lien restera le même pour toujours.

En revanche, avec les QR codes dynamiques, vous pouvez changer les informations ou le lien cible même après avoir créé et imprimé le code. Ce type de QR codes est particulièrement utile pour les campagnes marketing, car il permet de suivre les datas, comme le nombre de scans, le lieu, le temps, et l’appareil utilisé pour scanner le code.

Les différents types de contenu des QR codes

Les QR codes peuvent stocker une variété d’informations sous forme numérique, ce qui en fait un outil très flexible et adaptable. Les données populaires incluent:

– URL : Dirige l’utilisateur vers un site web spécifique.

– Texte : Affiche un texte simple à l’utilisateur lorsque le code est scanné.

– E-mail : Permet d’envoyer un e-mail à une adresse préconfigurée.

– SMS : Envoie un SMS à un numéro de téléphone prédéfini.

– Carte de visite virtuelle (vCard) : Partage les coordonnées personnelles ou professionnelles.

– Réseaux sociaux : Dirige les utilisateurs vers un profil ou une page de réseau social.

– Coordonnées GPS : Partage une localisation spécifique.

Chaque application a ses propres particularités et avantages. Choisir le bon type en fonction des besoins est essentiel pour les bons usages des QR codes. Dans l’ensemble, ils offrent une manière rapide, sécurisée et facile de partager des informations numériques.

Utilité et applications des QR codes

Usages communs des QR codes

Il semble bien que les QR codes soient devenus omniprésents dans notre quotidien. Mais à quoi servent-ils au juste ? L’un des usages les plus courants des QR codes est dans le domaine de la publicité. Les entreprises utilisent les codes pour diriger les consommateurs vers leur site web, un coupon de réduction, ou une vidéo promotionnelle. Pensez combien de fois vous avez vu des QR codes sur les affiches, les panneaux publicitaires, et même sur les produits que vous achetez.

Outre la publicité, les QR codes peuvent être utilisés pour une multitude d’applications. Ils peuvent contenir une carte de visite, vous diriger vers une page d’accueil WiFi, ou vous permettre d’accéder à du contenu exclusif. Dans l’ère du numérique, ils sont aussi fréquemment utilisés pour le partage rapide des informations, les inscriptions en ligne et les paiements sans contact.

Avantages des QR codes pour les entreprises

L’utilisation des codes QR présente de nombreux avantages pour les entreprises de toutes tailles. Premier avantage : ils sont bon marché. La création de QR codes est gratuite avec les bons outils et ils peuvent être imprimés sur n’importe quel support.

Ensuite, ils favorisent l’interaction client. Les codes QR font le pont entre le monde hors ligne et le monde en ligne, offrant aux entreprises une autre voie pour attirer et engager leurs clients. Les entreprises peuvent également utiliser ces codes pour recueillir des données sur les comportements de leurs clients.

Enfin, de plus en plus de gens sont devenus familiers avec l’utilisation des codes QR grâce à la propagation des smartphones. C’est une technologie qui est déjà adoptée par un grand nombre de consommateurs.

Qu’il s’agisse de codes QR publicitaires ou de codes QR utilitaires, il est clair que cette technologie offre de vastes possibilités pour le monde des affaires. Avez-vous pensé à comment vous pourriez tirer profit des QR codes pour votre entreprise ?

Comment utiliser les QR codes ?

Dans le milieu des codes QR numériques, votre premier défi est de savoir comment manipuler ces outils technologiques pour accéder à l’information encodée. Abordons donc à présent la question de savoir comment créer un QR code et comment scanner un QR code.

Comment créer un QR code ?

Pour générer des QR codes, il suffit d’avoir accès à une application ou un site internet dédié à cette fonction. Le processus de création est généralement très simple et intuitif. Vous entrez le texte ou l’URL que vous voulez encoder, puis l’outil génère le QR code correspondant. Certains outils permettent même d’ajuster la taille des QR codes, leur couleur et d’y ajouter un logo pour répondre aux besoins spécifiques en marketing de votre entreprise.

Maintenant que vous avez créé un QR code, comment le lisez-vous ?

Comment scanner un QR code ?

Le QR code est facile à utiliser. Pour lire un QR code, vous aurez besoin de votre smartphone. La majorité des smartphones possèdent désormais une application capable de scanner ces codes. Il vous suffit d’ouvrir l’application de la caméra de votre smartphone, de diriger l’objectif vers le code et de prendre une photo (ou simplement de positionner le code dans la visionneuse sur certaines applications spécifiques). Une fois l’application lancée, votre smartphone vous redirigera vers le contenu du QR code, que ce soit une page internet, une vidéo ou tout autre contenu numérique.

La pertinence de l’utilisation des QR codes dans notre quotidien

Au-delà du spectre de l’utilisation commerciale, l’application des QR codes dans notre vie quotidienne est de plus en plus courante. Nous utilisons les QR codes pour accéder à des menus de restaurants, pour vérifier notre passe sanitaire ou pour partager facilement des informations. Grâce à leur simplicité d’utilisation, ils nous aident à accéder facilement à des informations numériques sans avoir à taper de longues adresses URL ou à chercher des informations sur différentes plateformes.

En dépit de leur apparence cryptique, les QR codes sont devenus des outils précieux dans le paysage numérique actuel. Non seulement ils sont pratiques pour partager des informations de façon efficace, mais ils sont également devenus des alliés de taille pour les entreprises dans le domaine du marketing. Comme expliqué précédemment, leur usage est à la portée de tous et ils ont l’avantage d’offrir une grande quantité d’informations derrière leur petit carré noir et blanc.

Au final, au-delà de leur efficacité, ces codes QR numériques sont aussi un symbole de la modernité et du progrès technologique auxquels nous avons accès dans notre vie quotidienne. Nul doute que leur présence se fera de plus en plus remarquée à l’avenir !

FAQ à propos des QR codes : À quoi servent-ils et comment les utiliser ?

1. Qu’est-ce qu’un QR code et à quoi sert-il ?

Un QR code, ou Quick Response Code, est un type de code-barres en deux dimensions qui peut être lu par la caméra d’un smartphone. Il sert à stocker des informations telles que des URL, du texte, des coordonnées, etc., qui peuvent être facilement accessibles par l’intermédiaire d’un téléphone mobile.

2. Comment utiliser un QR code ?

Pour utiliser un QR code, vous devez simplement ouvrir l’appareil photo de votre smartphone, le pointer sur le QR code et cliquer sur le lien ou l’action qui apparaît sur votre écran.

3. Est-ce que tous les smartphones peuvent lire les QR codes ?

La plupart des smartphones récents, qu’ils soient sous Android ou iOS, peuvent lire les QR codes directement depuis leur appareil photo. Pour les modèles plus anciens, il peut être nécessaire de télécharger une application dédiée à la lecture de QR codes.

4. Les QR codes sont-ils sécurisés ?

Aussi pratique soit-il, un QR code peut être détourné à des fins malveillantes, notamment pour rediriger vers des sites web vérolés. C’est pourquoi il est important de toujours vérifier la source du QR code avant de le scanner.

5. Comment créer son propre QR code ?

Il existe de nombreuses plateformes en ligne qui permettent de créer gratuitement des QR codes. Vous n’aurez qu’à spécifier l’action ou l’information à encoder (URL, texte, coordonnées, etc.), et le site générera automatiquement le QR code correspondant.