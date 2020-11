Hilary Duff : L’actrice bientôt maman pour la troisième fois ! Elle partage la grande nouvelle sur les réseaux sociaux !

Hilary Duff et son mari Matthew Koma, attendent un événement heureux. Dans quelques mois, il y aura un tout nouveau membre de la famille. L’actrice est en effet enceinte de son troisième enfant et c’est par le biais de son compte Instagram qu’elle a annoncé la bonne nouvelle à ses fans. Ces derniers étaient bien contents pour elle. Il faut dire que son ventre est déjà bien arrondi et que le dénouement n’est plus trop loin. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Jamais deux sans trois !

C’est ce samedi 24 octobre que la star de cinéma a partagé sa joie avec ses fans. Elle va avoir son troisième bébé. Hilary Duff et le chanteur Matthew Koma sont déjà les heureux parents d’une petite fille née en 2018 et l’arrivée imminente de ce nouveau membre sème la joie dans leurs cœurs, du moins c’est ce qu’on peut remarquer dans la vidéo que l’actrice a postée sur Instagram.

Voir cette publication sur Instagram We are growing!!! Mostly me … Une publication partagée par Hilary Duff (@hilaryduff) le 24 Oct. 2020 à 8 :28 PDT



Cette grossesse représente le second bébé de Matthew et le troisième de l’actrice puisqu’elle avait déjà eu un enfant d’une précédente relation. Dans la vidéo que la jeune femme a publiée, on la voyait debout, dévoilant son magnifique baby bump et son mari qui se tenait derrière elle et caressait affectueusement son ventre. Un très beau cliché qui a fait fondre les cœurs des internautes qui n’ont pas manqué de souhaiter leurs vœux de bonheur au couple.

Deuxième anniversaire de la petite Banks

Hilary Duff est déjà la mère d’un petit garçon nommé Luca Cruz. Ce dernier est né de son union avec Mike Comrie. En couple avec Matthew Koma depuis quelques années, elle a été mère pour une deuxième fois en mettant au monde la petite Banks Violet. Au lendemain de l’annonce de cette nouvelle grossesse, le couple célébrait encore une autre journée particulière. Il s’agit du deuxième anniversaire de la petite Banks.

Pour l’occasion, son père lui a posté un tendre message d’amour sur Instagram. « Joyeux 2ème anniversaire à toi mon doux bébé Banks. C’est le plus grand privilège de ma vie que d’être ton père et je suis infiniment fier du petit humain que tu es et du grand humain que tu deviens », avait-il écrit. Cela témoigne de tout l’amour qu’il porte pour sa fille chérie. C’est sous un cliché de la petite Banks qu’il a fait ses tendres déclarations d’amour.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hilary Duff (@hilaryduff) le 15 Oct. 2020 à 8 :13 PDT

Un garçon ou une fille ?

Lorsque les fans de l’actrice eurent connaissance du fait qu’elle allait avoir un autre enfant, l’inévitable question a été postée dans les commentaires : garçon ou fille ? Si la jeune femme n’a pas répondu, c’est son mari qui a dévoilé le sexe de l’enfant dans son message à l’occasion de l’anniversaire de sa petite fille. Vu le ventre de la mère, on peut bien dire que la grossesse a assez évolué pour connaître le sexe de l’enfant.

Dans son poste, celui qui sera à nouveau papa a évoqué ‘’le futur petit frère’’ de la petite Banks. Ce sera donc un garçon ! Le chanteur avait aussi partagé la même vidéo que sa femme en expliquant que le confinement était ‘’fun’’. Ce qui laisse clairement penser que c’est durant cette période qu’ils ont conçu le petit nouveau. On souhaite tous les vœux de bonheur à la famille !