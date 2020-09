Hillary la star des Ch’tis se fait gronder par les internautes

Hillary est une maman comblée proche de ses abonnés

L’ancienne candidate est aujourd’hui une femme heureuse et une mère comblée. En effet, la belle icône des Ch’tis est maman pour la toute première fois et prend énormément de plaisir à partager sa nouvelle vie au quotidien avec les internautes. Hillary publie donc assez fréquemment ses coups de cœur (ou coup de gueule) sur les réseaux sociaux et est généralement appuyée par le public. Pas cette fois pourtant…

Cette année est à marquer d’une pierre blanche pour Hillary des Anges dans tous les domaines, notamment celui de la vie privée. En effet, elle vient tout juste de donner naissance à son premier petit ange, il y a de cela quelques mois. La maman du petit Milo, né le 1er juillet 2020, s’était confiée à ces derniers sur son accouchement, qui s’est avéré difficile. La star de la téléréalité affiche une présence très accrue sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, et ne cesse depuis de publier des photos de son fils.

La compagne de Giovanni Bonamy vient de s’attirer la foudre des internautes qui sont révoltés par sa manière de s’occuper du petit Milo, son adorable bout de chou. Non contente d’être un emblème de la téléréalité, Hillary est également une grande star sur les réseaux sociaux. Il est donc normal que les internautes soient proches d’elle et que ces derniers n’hésitent pas à lui remonter les bretelles en cas de besoin.

Hillary a fait un faux pas d’éducation impardonnable selon les internautes

Hillary partage régulièrement son quotidien et celui de son fils sur Instagram. La belle chanceuse est actuellement au soleil en Martinique, à profiter de ses vacances avec sa petite famille. C’est donc tout innocemment qu’elle publie une vidéo de son bébé et elle, se baignant tranquillement dans une piscine. Erreur fatale ! La star, suivie par plus de deux millions d’abonnés, n’a pas fait l’unanimité cette fois.

Ce fut ce mardi 8 septembre que la vidéo du bébé jouant dans l’eau a été publiée. L’ex-candidate des Ch’tis et jeune maman espérait que la joie et les gazouillis de Milo allaient émouvoir ses abonnés et renforcer ainsi leur complicité. Toutefois la réaction escomptée n’a pas eu lieu. À la place, les fans ont publié des dizaines de commentaires, en reprochant à Hillary de baigner son petit garçon trop tôt.

Delon les suiveurs de la jolie blonde, son premier né d’à peine deux mois est encore trop jeune pour supporter l’eau d’une piscine. En effet, à cet âge-là les bébés ne régulent pas encore leur température automatiquement, selon l’explication de certaines mamans dans les commentaires. En voici quelques exemples :

« Habillé ou pas on ne met pas un bébé dans une piscine avant 4 mois au minimum ! C’est dingue », « Pas de piscine. Il est beaucoup trop jeune ! Tu n’as personne autour de toi pour te le dire ? »

Une chose est certaine : toute la communauté d’internautes et abonnés proches de la jeune maman pense savoir mieux qu’elle ce qui convient ou non à son fils ! Toutefois, tous ces rappels à l’ordre ne semblent pas susciter un grand intérêt chez la jeune maman.

Hillary – qui a participé aux Ch’tis, à Moundir 3 et aux Anges – n’a pas réagi et ne semble pas se préoccuper du qu’en-dira-t-on. À moins qu’il ne s’agisse d’une stratégie de l’autruche pour que les internautes se calment par eux-mêmes ? Son compagnon Giovanni Bonamy – un beau mannequin de renom – et elle-même préfèrent profiter de leur séjour.