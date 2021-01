Hilona Gos et Julien Bert : quelques révélations croustillantes concernant leur relation et une mise au point

Si vous regardez les émissions de télé-réalité, vous savez sans doute que Julien Bert et Hilona Gos ont partagé de doux moments.

En effet, les deux amoureux ont pu découvrir des sentiments l’un pour l’autre, mais les internautes ont clairement été choqués.

En effet, ils ont pu découvrir il y a quelques jours que le couple faisait une pause. Pourtant, la situation semblait être parfaite, ils ont pu emménager et ils ont même décidé d’adopter deux petits chiens. Les fans des Princes et des Princesses de l’Amour ont clairement été sous le choc.

Se séparer pour se retrouver ?

Généralement, une petite pause dans un couple peut être efficace, cela permet aussi de faire le point sur les sentiments, les projets, les envies que ce soit en solitaire ou à deux. Contrairement aux idées reçues, de nombreux couples optent pour cette petite parenthèse, cela permet également de réaliser un bilan, mais cela ne veut pas dire pour autant qu’ils seront infidèles. Lorsque les points sur les « i » ont été effectués, les couples peuvent donc renouer avec la vie à deux et cela est idéal pour partager son ressenti sur la situation.

Hilona Gos et Julien Bert auraient pu prendre un peu de temps pour se poser les bonnes questions et envisager la suite de cette aventure .

. Pourtant, ils étaient fiancés, mais leur histoire montre que souvent, les couples peuvent connaître une petite baisse de régime.

Toutefois, une bonne nouvelle semble avoir été au programme puisque les deux tourtereaux ont célébré la nouvelle année ensemble.

Hilona Gos s’est également dévoilée avec sa bague de fiançailles, cela prouve sans doute que les deux amoureux ont retrouvé leur passion.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hilona ✨ (@hilonagos_off)



Après cette brève pause, la réconciliation semble être à nouveau au programme de Julien Bert et de la jeune Hilona Gos. Toutefois, les internautes ne sont pas convaincus de la sincérité de la jeune femme qui est pointée du doigt à maintes reprises. Ils sont nombreux à penser qu’elle est seulement intéressée et les fans ont même décidé de décrypter de A à Z sa gestuelle ou son comportement lorsqu’elle est aux côtés de Julien Bert. Pour des internautes, il est certain que Hilona Gos ne veut pas que son partenaire puisse la toucher.

Une mise au point nécessaire pour Hilona Gos

Bien sûr, il suffit de se mettre à la place de la jeune femme pour comprendre que ces critiques peuvent être insupportables. Il est toujours d’être jugé par des personnes qui ne connaissent absolument pas les situations et ils se basent sur de simples clichés. Hilona Gos a donc décidé de mettre les points sur les « i » notamment en demandant à tout le monde d’arrêter de critiquer ses sentiments et de penser qu’ils sont au courant de ce qu’elle peut ressentir pour Julien Bert. Elle souhaite aussi insister sur le fait que personne ne sait ce qui a pu se passer au préalable.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hilona ✨ (@hilonagos_off)



Hilona estime qu’il est préférable que le privé reste dans la sphère personnelle et elle n’a sans doute pas l’intention d’évoquer ou non cette situation. Par conséquent, si un évènement a pu pousser les deux tourtereaux à envisager une pause, il y a de grandes chances pour que la raison ne soit pas évoquée. Dans tous les cas, son message montre qu’il est préférable de ne pas juger surtout lorsque la situation n’est absolument pas connue. Certes, ce sont des personnes issues de la télé-réalité, mais ils ont finalement le droit comme tout le monde à du respect et à de l’intimité.