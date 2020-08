Home Before Dark : la série déjà culte disponible sur Apple TV+ renouvelée pour une saison 2 !

Si son lancement n’a pas remporté le succès escompté, avec quelques échecs cuisants, comme le thriller « Servant » de M. Night Shyamalan, ou les « Amazing Stories » de Steven Spielberg, le nouveau service de streaming ne se laisse pas pour autant couler, et continue d’abattre ses cartes face aux géants formés par Netflix et Amazon Prime.

Home Before Dark, l’histoire improbable d’une fillette de 9 ans

C’est peut-être avec « Home Before Dark » que le destin d’Apple TV+, parmi les plateformes de streaming, peut potentiellement prendre de l’ampleur. En effet, cette série pas comme les autres présente l’histoire d’une enfant de 9 ans, qui montre de sérieuses prédispositions pour le journalisme l les enquêtes d’investigation. Hilde Lisko adore résoudre des mystères, et rechercher les vérités qui se cachent derrière certaines affaires sordides. Tout juste arrivée dans une petite ville, la jeune demoiselle se passionne pour une soi-disant mort accidentelle. En effet, il ne fait aucun doute à ses yeux que la victime a bien été tuée, contrairement à ce que les autorités affirment. En pleine enquête afin de prouver qu’ils ont tort, Hilde va déterrer au passage quelques vieux dossiers, ce qui ne va pas manquer de poser problèmes à beaucoup de monde en ville, y compris à son père.

Derrière cette fiction originale se cache en fait l’histoire vraie de l’américaine Hilde Lysiak, reconnue comme étant la plus jeune membre de la Society of Professional Journalists. https://twitter.com/zaazi_/status/1288079031259127809?s=20

Que disent les premiers retours sur Home Before Dark ?

Mise en ligne hier, vendredi 3 avril, « Home Before Dark » a subi la concurrence féroce des nouveaux épisodes de la tant attendue « Casa de Papel ». Pourtant, cela n’a pas empêché certains spectateurs d’enchaîner l’intégralité de cette première saison, et de faire leur critique éclairée de cette nouvelle série très attirante au premier abord. De l’avis général, cette production atypique est un bel hymne au pouvoir des enfants et à la force de nos rêves. Rafraîchissante, dans un monde où les séries policières deviennent peu à peu aseptisées, Hilde Lysiak est une petite fille époustouflante et frondeuse, qui ne laisse personne indifférent.

La comédienne Brooklynn Prince a un talent fou.

Elle s’est déjà fait remarquer dans « The Florida Project », avec le grand Willem Defoe.

Jim Sturgess joue à la perfection un père un peu dépressif, mais qui adore sa fille.

« Home Before Dark » est clairement une série familiale, qui n’hésite pas à mélanger les genres, et n’est pas sans rappeler quelques références cultes de la pop culture (comme les enfants à vélo vus dans « E.T. l’extraterrestre »). La série maîtrise le suspense et les mystères qui entourent les affaires déterrées par Hilde, même si bien évidemment, certaines facilités scénaristiques rendent parfois le développement peu cohérent. Toutefois, à la façon des Goonies, de Nancy Drew ou encore de Veronica Mars (bien que l’héroïne soit un peu plus jeune), les ingrédients fonctionnent, et il est facile de se laisser emporter dans son univers. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, Apple TV+ a d’ores et déjà renouvelé la série pour une saison 2 !