Homeland saison 8 : la vengeance au coeur des derniers épisodes !

Vous avez donc rendez-vous sur les plateformes de streaming pour découvrir les vidéos, mais sachez que la vengeance sera au rendez-vous.

Il s’agit toutefois de l’ultime saison pour Carrie, mais certains téléspectateurs auraient apprécié une fin beaucoup plus précoce, cela aurait évité des histoires un peu trop longues et lassantes.

Cela est toutefois le cas pour toutes les productions aussi conséquentes comme la saison 12 de Doctor Who.

Carrie Mathison décrite comme une véritable traîtresse

Depuis les premiers épisodes, Carrie se bat contre l’administration, elle multiplie les enquêtes et les découvertes ne sont pas toujours celles escomptées.

Des amis sont morts et des personnages emblématiques ont laissé la série et abandonné tous les fans. Toutefois, le problème est récurrent et nous aurons enfin une réponse avec la saison 8 de Homeland, car Carrie est-elle vraiment une traîtresse ? Si vous avez regardé les précédents épisodes, vous savez que cette question est souvent mise en avant par les autorités compétentes.

Plus trop de monde en parle mais la saison 8 d’#Homeland est incroyablement bien foutue. Les magouilles politiques, le jeu de Claire Danes, les decors,… Une série qui semble-t-il va finir convenablement. ?? — bobby milk (@Bobby_Milk) March 26, 2020

Il faut savoir que Carrie revient de Russie et son expérience dans le milieu carcéral n’a pas été de tout repos .

. Le personnage est aussi fatigué après autant de péripéties alors que la série aurait finalement se terminer beaucoup plus tôt.

Vous savez sans doute que les troubles bipolaires n’aident pas, elle a souvent été prise pour une folle et elle n’a pas toujours été considérée comme saine d’esprit.

A cela, il faut désormais ajouter les pertes de mémoire qui sont importantes, mais elle peut compter sur quelques amis.

La saison 8 de la série Homeland répondra donc à cette question et surtout vous pourrez découvrir le président Warner qui a un conseiller à savoir Saul. Ce dernier est bien sûr le fidèle ami de Carrie.

Sympa de voir que la saison 8 de Homeland a été tournée au Maroc même c’est censé representer l’Afghanistan ? — Cody Lambert (@YassBerrada) March 28, 2020

Le casting repart à Kaboul

Vous avez pu suivre les péripéties de Carrie à Kaboul, elle n’est pas sortie indemne de cette histoire, mais Saul tente de la prévenir. L’ambiance a clairement évolué ces dernières années et si auparavant, la ville était dangereuse, c’est davantage le cas aujourd’hui. La méfiance est donc de mise, mais l’agent devra redoubler d’efforts pour éviter de commettre les précédentes erreurs. Vous serez sans doute projeté dans quelques flashbacks pour découvrir Carrie à cette époque et concernant la saison 4 par exemple, elle était clairement l’une des meilleures.

Les premiers épisodes ont été diffusés sur le sol américain et nous vous conseillons de les découvrir. Elle est proposée sur Showtime, mais si vous n’avez pas d’accès, nous avons une solution.

En effet, sur Canal+ Series, vous avez la diffusion 24 heures après les USA comme c’est le cas sur OCS avec The Walking Dead. Impossible dans ce cas de figure de manquer un seul épisode. Les fans ont pu regarder le huitième épisode en Mars dernier et vous retrouvez Carrie aux côtés d’un ami russe, mais évitons les spoilers, regardez les épisodes !