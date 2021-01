Hugh Grant : L’acteur très sévère avec ses enfants à l’image de son père quand il était petit !

Hugh Grant s’est enfin libéré de cette étiquette de célibataire éternel qui lui est restée collée à la peau durant bien des années. L’acteur a épousé Anna Eberstien, la mère de ses trois derniers enfants. Il équilibre son quotidien avec sa progéniture entre douceur et réprimandes. L’acteur n’hésite pas à faire tonner sa voix tonitruante comme son père le faisait avec lui quand il était encore enfant. La rigueur de son géniteur vient sans doute de sa profession de militaire et Hugh Grant lui-même est bien conscient qu’il agit comme ce dernier. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hugh Grant Fan (@hugh.grant.official) le 29 Mai 2020 à 8 :35 PDT

Tel père, tel fils !

Malgré son âge, l’acteur sait comment s’imposer dans sa maison. Il ne prend pas l’éducation de ses enfants à la légère. Lui-même fils de militaire, il avait été élevé durement par son père. Il a fait ses révélations dans une interview pour le compte de l’émission Good morning America le 21 octobre dernier. Il parlait du caractère de son père et a souligné son changement brusque de caractère.

En effet, ce dernier peut rapidement passer de l’image du père tendre et charmant à celui du père sévère et rigoureux. « Il était un ancien militaire, charmant, mais soudain, sorti de nulle part, le plus terrifiant des aboiements surgissait », et j’ai remarqué que je le faisais, avait déclaré l’acteur devant l’équipe de Good morning America.

Dans la suite des propos de Hugh Grant, on comprenait qu’il ne culpabilisait pas à propos de la manière dont il traite ses enfants. Même s’il reconnaît que cela faisait pleurer son épouse, ses voisins et ses enfants, l’homme de 60 ans préfère garder cet équilibre entre la gentillesse et la dureté.

Quelle ne fut la surprise des membres de l’équipe de l’émission lorsque l’acteur a révélé qu’il coupait les cheveux de ses enfants, que ces derniers le veuillent ou non. Il affirme d’ailleurs qu’il les avait juste attaché à une chaise et a exécuté son œuvre sans demander leur avis. L’ambiance est bien folklorique chez la famille Grant !

Une très belle famille

Hugh Grant est bien connu pour ses rôles dans plusieurs comédies romantiques. C’est au cours de cette année 2020, qu’il a rompu avec sa réputation de grand frileux de l’engagement. L’acteur vedette du film Coup de foudre à Notting Hill et l’ancienne productrice de télévision âgée de 39 ans se sont dit ‘’oui’’ à la mairie de Chelsea à Londres. L’évènement avait fait couler beaucoup d’encre et ce furent les costumes des mariés qui ont été très commentés. Pour l’occasion, le couple a misé sur la sobriété et l’élégance plutôt que sur l’extravagance.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hugh Grant Fan (@hugh.grant.official) le 29 Mai 2020 à 8 :32 PDT



La mariée était vêtue d’une mini-jupe et d’un chemisier de couleur blanche, qui relevait sa beauté tandis que Hugh Grant a préféré porter un costume très ample. Les clichés de l’évènement avaient été partagés dans les pages du magazine The Sun le 25 mai dernier. Même s’il en a mis du temps pour se marier, l’acteur a quand même pu fonder une famille.

Il est l’heureux papa de 5 enfants. Les deux premiers Tabitha et Félix nés de sa relation avec Tinglan Hong et âgés respectivement de 9 ans et de 7 ans. Ses trois autres enfants sont nés de son idylle avec Anna Eberstein et son benjamin est âgé de 2 ans.