Hugh Grant victime du coronavirus, il s’exprime : « c’est comme si Harvey Weinstein était assis sur ma poitrine » !

L’acteur fait des déclarations effrayantes sur son expérience avec la maladie.

De nombreuses célébrités ont déjà parlé de leur combat contre le coronavirus par le passé. Il faut dire que pour certains parmi eux, c’était une expérience traumatisante qui a changé leur manière de prendre la vie. Alors que les témoignages continuent, c’est Hugh Grant la dernière célébrité en date à faire des déclarations sur la période où il a été contaminé par la maladie. Même si on s’attendait à ce que ses mots expriment sa douleur, on était loin de se douter que les choses étaient allées si loin. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Il décrit les symptômes de la maladie

En Angleterre, le coronavirus a fait des dizaines de milliers de morts pour près de 1,5 million de cas de contamination. Comme de nombreuses autres célébrités, l’acteur Hugh Grant n’a pu échapper à la maladie. Invité de l’émission The Late Show with Stephen Colbert, diffusé sur la chaîne CBS, le père de famille s’est confié sur son expérience avec le coronavirus.

Interviewé depuis son domicile, l’acteur de 60 ans a révélé qu’il avait été testé positif au coronavirus en février dernier. Anne Elisabeth Bernstein sa femme, avait également contracté la maladie. En s’adressant à l’animateur, l’acteur commence par parler des premiers symptômes qu’il a ressentis.

L’acteur vedette de Coup de foudre à Notting Hill, a expliqué qu’il avait commencé par ressentir des symptômes très inhabituels. « Ça a commencé avec un syndrome très étrange où j’étais entouré par un poncho de transpiration », avait-il déclaré. Ces moments furent très embarrassants pour Hugh Grant parce que les effets de la maladie étaient loin d’être faciles à supporter.

Il n’a certainement pas été rassuré lorsque ses globes oculaires ont dangereusement grossi. D’après ses propres mots, ils auraient même triplé de volume. « J’ai eu l’impression qu’un homme énorme était assis sur ma poitrine, Harvey Weinstein ou quelqu’un comme ça ». Il faisait référence au producteur d’Hollywood qui avait précédemment été condamné pour viols et agressions sexuelles.

Une perte totale d’odorat

Avec les symptômes précédemment cités par l’acteur, on comprenait qu’il avait vécu un véritable enfer. Cependant, il est bien remis d’aplomb aujourd’hui et c’est non sans humour qu’il a abordé d’autres aspects de la période où il était infecté par le coronavirus. Même si la perte d’odorat est un symptôme remarqué dans certains cas de contamination de Covid-19, on était loin de se douter de la manière dont elle se manifestait.

L’acteur a confié qu’il avait commencé par renifler les fleurs, mais qu’il ne sentait absolument rien. Après plusieurs tentatives et accablé par le désespoir, il est allé vers les poubelles en espérant pouvoir sentir l’odeur. Même à ce niveau, il n’eut pas plus de résultats. Grand fut l’étonnement des internautes lorsqu’ils apprirent que Hugh Grant avait voulu sentir les aisselles des étrangers. Un état de délire ?

Ne trouvant pas de solution à son mal, il est rentré chez lui pour s’asperger le visage avec le parfum Chanel 5 de sa femme. Là non plus, il n’a pu rien sentir, mais le parfum l’a aveuglé pendant un moment.

Actuellement sur l’affiche du film The Undoing avec l’actrice Nicole Kidman, Hugh Grant est confiné à Londres avec sa femme et ses trois enfants. On espère que les choses iront mieux pour lui et les membres de sa tribu.