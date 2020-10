Hugh Jackman et Ryan Reynolds : la guerre est relancée entre les deux acteurs, et ça fait mal !

Sur le plateau de Jess Cagle Show sur SiriusXM, Hugh Jackman s’est moqué de son grand ami.

Il est revenu sur les événements causés par la pandémie du Coronavirus. D’un ton moqueur, il revient sur le confinement et plaint la femme de son ami, Blake Lively, d’avoir dû endurer cela avec ce dernier.

.@RealHughJackman is open to doing a Face/Off remake with @VancityReynolds

… as long as it's possible to shoot it where the two are never actually together 😉 https://t.co/3C9LjXom5T pic.twitter.com/oXgIM2uHBB

— Screen Rant (@screenrant) August 26, 2020