Hugo Clément : il partage une photo de sa femme Alexandra Rosenfeld sans ses vêtements !

Les choses ont l’air de bien aller pour Hugo Clément et la mère de sa fille. On peut bien dire que le journaliste est fier de sa compagne puisqu’il n’a pas hésité à partager une photo très hot d’elle à la piscine. Il n’en a pas fallu plus pour embraser Instagram. Sur ce cliché, Alexandra Rosenfeld laissait découvrir une bonne partie de son corps. Apparemment, les Pays basques semblent bien réussir aux deux tourtereaux et leur fille. Lisez la suite de cet article pour en apprendre plus.

Alexandra Rosenfeld s’affiche presque sans vêtements

Hugo Clément est certainement en train de passer d’incroyables moments de détentes avec sa chérie. Il ne peut y avoir de doute dessus et Alexandra Rosenfeld sait comment faire plaisir à son amoureux. Ce mercredi 16 septembre, la femme de 33 ans a offert un spectacle des plus alléchants à son mari.

S’ils se sont installés aux Pays basques, alors autant profiter du magnifique soleil de cette région. C’est peut-être pour cela que la mère de Jim a montré sa peau. Le journaliste certainement ravi par la splendide vue de sa compagne a immortalisé le moment avant de le partager sur sa story Instagram.

Sur le cliché, on voyait la miss Europe 2006 qui apparaît de dos, topless au bord d’une piscine les bras tendus. Elle était uniquement vêtue d’un dessous. Les curieux auront certainement été déçus par le fait que le journaliste ait pris le soin de cacher le derrière de sa dulcinée. Malgré cela, la magnifique silhouette de la reine de beauté a ravi bon nombre de ses fans.

Au revoir Paris, bienvenu les Pays basques !

Comme beaucoup d’autres Français, Hugo Clément et sa compagne ont décidé de s’éloigner de l’agitation citadine de Paris. Ils ont choisi les Pays basques comme destination. La tranquillité de leur nouvelle vie semble leur faire le plus grand bien. Le choix de cette région n’est certainement pas anodin et n’a pas étonné ceux qui connaissent bien le couple.

En effet, Hugo Clément et sa compagne avaient déjà l’habitude d’y passer leurs vacances. Les deux tourtereaux partagent souvent leurs clichés où on les voyait en train de faire du sport. C’est donc loin de la capitale française que l’ancienne Miss France et son époux profitent du soleil en compagnie d’Ava et Jim. En ce qui concerne leurs obligations professionnelles, les deux amoureux ont essayé de trouver des compromis.

Véritable passionnée de Yoga, Alexandra Rosenfeld a rassuré ses apprenants qu’elle viendra à Paris deux fois par semaine. De son côté Hugo Clément continue sa lutte acharnée contre le réchauffement climatique. Il officie depuis un an sur France Télévisions.

Qui est Alexandra Rosenfeld

Née le 23 novembre 1986 à Béziers, Angela Rosenfeld est une véritable reine de beauté et une excellente chroniqueuse. Elle a remporté plusieurs concours de beauté dont celui de la Miss Languedoc 2005, Miss France 2006 et Miss Europe 2006.

Elle a eu son premier enfant de son mariage avec le joueur de rugby Sergio Parisse. Ils s’étaient mariés le 5 juillet 2010. Cependant, ils ont divorcé trois ans après. Ce n’est qu’en 2018 qu’elle épousa le journaliste Hugo Clément avec qui elle eut une deuxième fille le 3 janvier 2020. Ils l’ont prénommé Jim.