Hugo Clément poste une photo avec sa fille : sa femme Alexandra Rosenfield le taquine en commentaire !

Le rôle de père, surtout pour une première fois, est très jouissif et ce n’est pas Hugo Clément qui dira le contraire. Le journaliste passe de merveilleux moments avec sa fille depuis sa naissance. Des instants de bonheur qu’Hugo partage avec ses abonnés sur Instagram. La dernière photo postée par le journaliste lui a valu des moqueries de sa femme Alexandra Rosenfeld.

Une histoire d’amour épique !

Les journalistes Hugo Clément et Alexandra Rosenfeld filent le parfait amour depuis quelques années. Les deux tourtereaux se sont rencontrés d’une forte belle manière et avec un coup de pouce. C’est lors de l’émission Fort Boyard qu’ils se sont rencontrés. Les deux journalistes étaient des candidats aux côtés d’Artus, Cartman, Ariane Brodier et Valérie Damidot. Le coup de foudre fut instantané entre Alexandra et Hugo. Mais pour que tout se passe bien, il a fallu l’aide d’une entremetteuse de grande renommée.

Les deux amoureux ont été aidés par l’animatrice Valérie Damidot. Même si Hugo Clément était un inconnu pour Alexandra, cela n’a pas empêché qu’elle tombe sous son charme. Le charme n’a pas été le seul facteur de séduction. Alexandra a été séduite par le courage et la détermination de son bel inconnu. En effet, malgré sa blessure lors d’une épreuve, Hugo avait tenu à aller jusqu’au bout et l’a réussi brillamment. Cela a permis à l’équipe de remporter la cagnotte de 12.000 euros, au passage. Aujourd’hui en couple, Hugo et Alexandra sont parents d’une belle petite fille de 9 mois. Une joie immense pour le papounet Hugo Clément.

Le commentaire taquin de madame Hugo Clément

Le couple d’Hugo et d’Alexandra ont eu la joie d’avoir une belle petite fille. Née en Janvier 2020, la fille du couple se nomme Jim. Elle fait la joie de son père qui n’hésite pas à partager ces moments avec ses abonnés. Le dimanche dernier, Hugo récidive en ajoutant encore une nouvelle photo. On retrouve le nouveau papa posant sa fille sur sa tête. Il la tient à bout de bras et tous les deux arborent de grands sourires. En légende on peut lire « Pour aller plus haut, aller plus haut, et dessiner des souvenirs ».

Hugo Clément a cité la célèbre animatrice Tina Arena sur sa publication. Si la photo est admirée de nombreux fans, Alexandra, elle en a profité pour taquiner son époux. L’ex journaliste a écrit « Tina Arena VS Tino Araie-front ». Un commentaire faisant allusion aux fesses du bébé se trouvant sur le front de son père. Une belle taquinerie pour toucher du doigt la complicité entre le père et la fille…

Des commentaires positifs et admiratifs

Le cliché posté par Hugo clément a été très bien vu par de nombreux abonnés. Pour preuve, on retrouve plus de 45.000 mentions « j’aime » et une centaine de commentaires. Outre la moquerie de la maman de Jim, on retrouve de nombreux autres commentaires. La majorité de ses internautes se sont appesantis sur la complicité qui lie Hugo à sa fille. On peut y lire de nombreux commentaires émouvants.

« Trop mignon », « Belle journée père et fille » sont quelques-uns des commentaires qu’on peut lire sous la publication. D’autres internautes en arrivent à poser la question de savoir entre le père la fille, celui qui est vraiment heureux. Comme réponse, on peut lire « c’est un papa heureux et un bébé heureux ». Par ailleurs, notons que Jim est le second enfant d’Alexandra Rosenfeld. Elle a été auparavant mère d’une fille prénommée Ava, fruit d’une ancienne relation.