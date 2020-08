Hugues Aufray : il abandonne sa maison pour une nouvelle qui semble avoir volé son cœur !

Le nom de Hugues Aufray est bien connu dans l’industrie musicale. L’auteur-compositeur est bien à un nouveau tournant de sa vie.

Un changement radical pour l’artiste

S’il a pu opérer un changement radical de son domicile, c’est parce qu’il a été séduit par la célèbre bâtisse de l’illustre peintre Aristide Maillol. Une décision qui a suscité bien des questions parmi ses abonnés.

Le joueur de guitare est resté dans son ancienne maison Marnes-la-Coquettes pendant de très longues années. Il y a vécu avec son ex-femme Hélène Faure. Leur mariage a duré 50 ans et notre chanteur affirme être resté aussi longtemps dans son ancienne demeure pour ses deux filles Marie et Charlotte.

Il est certain que Marnes-la-Coquette regorge bien de souvenirs pour le chanteur. Il doit en avoir de très bons : sa vie de famille, les anniversaires de ses filles, ses anniversaires de mariage avec son ex-femme, etc. Pourtant, au fil des années, l’homme d’un âge déjà avancé a commencé par préférer le calme à la vie tumultueuse des stars.

Aujourd’hui, les choses ont bien changé. Les deux enfants du chanteur sont adultes et ont quitté le domicile familial. Il faut dire que le nonagénaire est encore bien en forme pour son âge. Peut-être que sa rencontre avec Murielle, sa nouvelle compagne aura quelque peu influencé sa décision de changer de milieu. Par ailleurs, ses deux filles n’étant plus sous son toit, il n’y avait plus de raison particulière qui retiendrait l’interprète de Monsieur le soleil.

Une véritable œuvre d’art architecturale

La nouvelle maison de notre chanteur est bel et bien celle d’Aristide Maillol. Ce dernier était très connu pour ses peintures et ses sculptures impressionnantes. C’est un homme dont les talents ont bien marqué son époque. Ses œuvres font sans doute partie des plus riches patrimoines artistiques.

La bâtisse dans laquelle il a vécu est assurément magnifique. C’est une sublime maison bien entretenue dans un endroit calme. Il faut dire que c’est l’endroit rêvé pour Hugues Aufray qui cherchait depuis bien longtemps à quitter son ancien milieu de vie bondé de milliardaires. Le chanteur se plaignait notamment du fait qu’il n’y avait aucun moyen de vivre tranquillement sans être épié.

La présence des paparazzis et des caméras de surveillance lui était insupportable. C’est donc sans aucune surprise que le chanteur a décidé de choisir cette demeure qui lui offrirait le mode de vie paisible auquel il aspirait. Ce coin bien tranquille a donc accueilli Hugues Aufray et sa compagne Murielle. Le moins qu’on puisse dire est qu’ils semblent bien filer le parfait amour.

Joyeux #anniversaire ce matin à celui qui "tient bon la vague", Monsieur Hugues #Aufray et à Noam ! pic.twitter.com/Zgb7O6oQpl — Melody (@telemelody) August 18, 2020

Une vie bien plus rangée aux côtés de Murielle dans leur nouvelle maison

Il n’y a aucun doute sur le fait que nos deux tourtereaux apprécient beaucoup leur nouvelle demeure. Dans une interview que le chanteur accordait au Parisien en juillet dernier, il relate encore sa vie à Marnes-la-Coquette. Notre auteur-compositeur semblait bien heureux de quitter le quartier de Laeticia Hallyday où il a vécu pendant 45 bonnes années. Un quartier qu’il surnomme d’une manière ironique ‘’le ghetto de milliardaire’’

Heureux de sa relation avec Murielle malgré leur écart d’âge flagrant, Hugues Aufray est bien satisfait de la nouvelle tournure de sa vie depuis qu’il est à Marly-le-Roi. C’est un quartier où il fait bon de vivre loin du traintrain habituel des médias et des paparazzis qui se montraient particulièrement gênants. À Marly-le-Roi, Hugues Aufray et Murielle connaissent tous leurs voisins… et ça, c’est vraiment important !