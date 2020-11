Hugues Aufray : Marqué à vie par le suicide de son frère, le célèbre chanteur l’évoque dans les « 12 coups de midi » !

Pour le bonheur de tout le plateau des 12 coups de midi et des téléspectateurs, le grand chanteur Hugues Aufray est venu dans l’émission de Jean-Luc Reichmann, ce lundi 9 novembre 2020. Parlant de son nouvel album, il finit par évoquer son grand frère décédé à 27 ans par suicide !

Hugues Aufray à jamais marqué par la mort de son grand frère !

Il y a encore quelques semaines, le 27 octobre 2020, Hugues Aufray invité par la journaliste Claire Chazal dans son émission Passage des arts sur France 5, s’est confié sur ce qui l’a poussé à faire de la musique, lui qui au départ, voulait devenir peintre.

Ce ne fût pas un événement malheureux, puisque le grand ami de feu Johnny Hallyday, a perdu son grand frère Francesco, alors que ce dernier était âgé de 27 ans. Ce décès qui d’ailleurs était un suicide, a profondément marqué Hugues Aufray, qui n’avait qu’un an de moins que lui.

Le chanteur de 91 ans, se rappelle très bien des raisons de ce suicide : « Il a décidé de quitter le monde volontairement à la suite d’un très grand chagrin d’amour vécu d’une façon très romantique et victime quand même du racisme puisqu’il voulait épouser une jeune chinoise. Ils étaient très amoureux l’un de l’autre et les parents se sont opposés. »

Malgré toutes ces années, Hugues Aufray est toujours ému lorsqu’il évoque ce frère parti trop tôt, surtout qu’il était sûr que ce dernier deviendrait une véritable star : « Il avait une voix d’opéra naturelle comme ça n’existe pas. Il aurait été l’une des cinq plus grandes voix du XXe siècle… », « Moi je voulais être peintre, je voulais être sculpteur. J’avais un frère qui faisait 30 centimètres de plus que moi. J’étais désespéré parce que j’avais une voix un peu rocailleuse, alors que mon frère avait une voix d’opéra magnifique. »

C’est en hommage à son frère que celui qui refuse de divorcer de sa femme, est devenu un célèbre chanteur : « J’ai fait la carrière, avec ma voix minable, que mon frère aurait dû faire. »

Hugues Aufray invité surprise dans les « 12 coups de midi », bouleverse tout le plateau

Ce lundi 9 novembre 2020, Hugues Aufray a été invité par l’animateur des 12 coups de midi, Jean-Luc Reichmann. Ce fût une apparition surprise qui a dû faire plaisir aussi bien aux candidats qu’aux téléspectateurs de TF1. Notons que le chanteur est en promotion de son nouvel album Autoportrait.

D’ailleurs, le chanteur de Santiano a annoncé à Jean-Luc Reichmann, qu’il suivait plutôt régulièrement son émission : « C’est un bonheur immense pour moi parce que c’est l’émission que je suis tous les jours pratiquement. […] La seule chose qui me rend un petit peu triste, c’est que vous n’êtes que quatre, alors que je vois toujours une foule de gens heureux. Je sais qu’ils sont aujourd’hui devant leur télévision, alors je leur dis bonjour. Mais vous me manquez beaucoup »

En effet, avec les mesures sanitaires mises en place, il n’y a plus de public sur le plateau des 12 coups de midi désormais, comme sur beaucoup d’autres plateaux télé.

Parlant de ce nouvel album, Hugues Aufray n’a pas manqué de faire quelques révélations, notamment sur l’inspiration de l’une de ses chansons, dont l’intitulé est Céline.

Cette chanson, le célèbre chanteur l’a écrit et composé avec Vline Buggy, et leur source d’inspiration à tous les 2 vient du chagrin : « Elle s’est inspirée du chagrin qu’elle a eu en perdant sa sœur. Et moi, l’émotion que j’ai mise dans Céline, c’est la perte de mon frère. »

Face aux candidats et à l’animateur bouleversés, l’artiste a révélé que ses parents étaient divorcés, et que c’était Francesco qui l’avait élevé, avant de décider de s’en aller vers l’au-delà à l’âge de 27 ans…

Aujourd’hui, Hugues Aufray, âgé de 91 ans, est grand-père de 7 petits-enfants, et arrière-grand-père de 5 petits-enfants. Espérons qu’il finisse par faire son deuil…