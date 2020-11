Huguette et Raymond « Scènes de ménages » : ils font face à la mort ! Jean-Luc Lemoine impuissant !

Scènes de ménages, c’est du lundi au vendredi sur M6, avec une rediffusion les samedis, au moment où Jean-Luc Lemoine présente Les samedis d’en rire. Avec plus de 4 millions de téléspectateurs, M6 a su attirer l’attention des fans du fou rire au détriment de France 3…

Huguette et Raymond scandalisés par un décès !

Les sketchs drôles et déjantés de Scènes de ménages font l’unanimité auprès des téléspectateurs de M6 depuis des années maintenant. Parmi les couples phares de la série, on peut noter celui formé par Huguette et Raymond. Il s’agit du couple le plus âgé de la série, et ils font partie des plus appréciés.

Scènes de ménages est une valeur sûre pour M6, ce qui explique que la série rassemble à chaque fois des millions de téléspectateurs. Avec le confinement, quoi de mieux que le rire pour se sentir bien. Le couple que forment Huguette et Raymond en plus d’être attachant, a réussi à séduire le public, grâce à leur cynisme et à leur franc-parler.

Cela n’a pas manqué pour cet épisode, alors que le couple d’octogénaire était confronté à la mort. Ils ont réagi comme d’habitude, d’une manière totalement déjantée, amusant fortement les téléspectateurs.

Pour la petite histoire, il semblerait que Huguette et Raymond se soient embrouillés depuis 1967 avec Augustine. Malheureusement, cette dernière vient de décéder, et à cette annonce, la réaction de Raymond a été très…inattendue. En effet, le mari de Huguette a regretté de ne pas avoir contacté cette chère Augustine, pour lui annoncer qu’il ne lui a pas pardonné depuis toutes ces années !

Quant à Huguette, son épouse, elle a confirmé en ces termes : « Tu as raison Raymond, il faut toujours dire aux gens qu’on déteste, qu’on les déteste ! ». D’ailleurs, ne voulant pas commettre la même erreur 2 fois, le couple a tôt fait de rappeler l’un de leur copain Marcel, pour régler leur compte.

Scènes de ménages bat le record, France 3 s’incline !

Malgré le fait qu’il s’agissait de rediffusions de la semaine, Scènes de ménages à quand même réussi à coiffer le chapeau à l’émission Samedi d’en rire, présentée par Jean-Luc Lemoine sur France 3.

En effet, l’animateur présente tous les samedis après-midi, son émission, qui passe à la même heure que la rediffusion de Scènes de ménages. Cependant, il faut croire que même la rediffusion de la série humoristique a accroché les plus de 4 millions de téléspectateurs, ce samedi 7 novembre 2020.



Scènes de ménages se retrouve donc sur le podium des émissions qui ont cartonné ce week-end, le public étant toujours au rendez-vous, pour revivre la réaction du couple célèbre formé par Raymond et Huguette.

Attention, l’émission de l’ancien chroniqueur de TPMP était tout aussi intéressante et drôle, puisqu’il s’agissait de faire revivre aux téléspectateurs, des moments cultes de l’humour, en parcourant les années. Toutefois, le public a semblé préférer l’humour noir de Scènes de ménages.

Notons que le programme de France 3, Samedi d’en rire n’était pas très loin derrière non plus. Entouré de ses chroniqueurs, l’humoriste et animateur Jean-Luc Lemoine dévoile des sketchs et des moments cultes pleins d’humour, à travers le temps, à la télévision.

Le rire était donc parfaitement au rendez-vous sur les 2 chaînes, mais M6 a su s’imposer en termes d’audiences. Néanmoins, rien n’est perdu pour Jean-Luc Lemoine et son émission, puisque c’est presque du coude à coude entre les 2 chaînes ce samedi.