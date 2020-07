Hunters saison 2 : le doute subsiste pour les nouveaux épisodes !

D’autres par contre doivent patienter pour finalement être totalement annulées. Hunters se retrouve en partie dans la seconde partie, car il y a de grandes chances pour que la saison 2 ne voit jamais le jour.

Sur Amazon Prime Vidéo, elle n’a clairement pas trouvé son public et la plateforme pourrait finalement mettre un terme à cette production. Pourtant, le casting est sympathique avec notamment Al Pacino qui n’a par contre plus la fougue d’antan.

Hunters a des difficultés pour vous passionner

Généralement, nous évoquons souvent la diffusion des séries sur Netflix, mais ce n’est désormais plus la seule plateforme disponible. En effet, Amazon Prime Vidéo ne cesse de mettre à jour son catalogue pour tenter de combler vos espérances, mais il y a parfois des erreurs qui sont commises. Toutes les expériences sont bonnes notamment pour trouver les sujets phares.

La saison 1 de la série Hunters a été proposée sur la plateforme le 21 Février dernier et vous aurez 10 épisodes d’une quarantaine de minutes à regarder .

. Vous êtes aux côtés d’Al Pacino et d’un groupe de justiciers, ils tentent d’éliminer tous les réfugiés nazis.

Vous êtes alors plongé au coeur de l’Opération Paperclip qui est inspirée de l’Opération Overcast.

Les États-Unis après la guerre ont tenté de débusquer tous les nazis qui avaient tenté de trouver refuge alors que le régime tombait.

L’histoire est intéressante et elle avait finalement les moyens de combler les attentes, mais la saison 1 de Hunters fut comme un soufflé. Dès que vous le sortez du four, il retombe immédiatement. Les téléspectateurs n’ont donc pas été convaincus notamment par le jeu d’acteur d’Al Pacino qui a été bien meilleur. Difficile toutefois de comparer sa prestation à celle du Parrain qui reste difficile à détrôner. Il faudra alors patienter pour savoir si la saison 2 sera au rendez-vous, mais pour l’instant, le doute est au rendez-vous.



Quelques mystères sont mis de côté

Si la saison 2 de Hunters n’était pas dévoilée, vous aurez des mystères non résolus sous le bras et il est toujours agaçant de se retrouver dans une telle situation. Il faut également noter que les 10 épisodes jonglent avec les scènes violentes et les sujets relativement délicats. Si vous avez tendance à pleurer devant un papillon qui perd la vie, évitez de regarder la saison 1 sur Amazon Prime Vidéo. Dans le cas contraire, prenez le stock de mouchoirs comme pour le fameux film de Netflix à savoir Koğuştaki Mucize. Ce film fait l’unanimité, semble-t-il, mais pour ma part, je n’ai vraiment pas aimé.

Dans tous les cas, pour la saison 2, plusieurs réponses sont attendues alors que la polémique a largement été identifiée sur Twitter. Comme toutes les séries qui s’inspirent de faits réels, le risque est important. Il faudra alors savoir pourquoi le Colonel a décidé de kidnapper Joe, se pencher sur le profil de la soeur Harriet qui est très mystérieuse et enquêter sur Millie Morris pour connaître son réel plan. Patientons pour savoir si la série est validée ou annulée.