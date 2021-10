Hygiène buccale, faut-il vraiment se rincer la bouche après le brossage ?

Prendre soin de ses dents nécessite beaucoup d’attention et de détermination. Il existe de bons réflexes à adopter afin d’avoir des dents saines, telles que prendre rendez-vous avec son dentiste une fois par semaine ou encore se brosser les dents quotidiennement. Est-il nécessaire de se rincer la bouche après le brossage ? Une grande question qui suscite plusieurs doutes.

View this post on Instagram A post shared by Mes Complémentaires (@mescomplementaires)

Améliorer l’efficacité du fluorure qui est contenu dans le dentifrice

Si la réponse à ces préoccupations semble être claire pour certaines personnes qui se rincent soigneusement la bouche avec de l’eau après s’être brossé les dents, ce réflexe ne serait peut-être pas le bon. Les résidus de dentifrice présent après que vous vous soyez brossé aident à mieux protéger vos dents.

C’est ce qu’a expliqué Élise, la dentiste et auteur du compte Instagram Les Maux de la Bouche. « Jusqu’à présent, aucune recherche approfondie n’a confirmé qu’il fallait cracher plutôt que rincer le dentifrice, mais de façon théorique, cela semble très logique. Plus le fluor qui se trouve dans le dentifrice entre en contact avec les dents, plus ils pourront mieux renforcer l’émail des dents et reminéraliser les lésions carieuses », a-t-elle expliqué.

Recracher l’excès de dentifrice sans pour autant rincer la bouche

Élise n’est pas la seule spécialiste à défendre cette habitude. Anna Peterson, dentiste britannique avec pas moins de 90 000 followers sur TikTok, a répondu à la préoccupation d’un internaute sur cette question. « Tout ce que vous devez faire est de cracher l’excès de dentifrice et de ne pas le rincer à l’eau », a-t-elle indiqué.

Le NHS (National Health Service) du système de santé britannique a également émis la même recommandation. « Ne vous rincez pas la bouche après vous être brossé les dents. Lorsque vous le faites, vous éliminez le fluorure restant dans le dentifrice. Cela le diluera et réduira son effet préventif », a expliqué le NHS sur son site internet.

Par ailleurs, comme expliquée dans le tableau de rappel mis à jour en août 2020, la Fédération française de santé bucco-dentaire (UFSBD) recommande également de « cracher l’excès de dentifrice sans se rincer la bouche ». Toutes les personnes qui ont l’habitude de se rincer proprement la bouche après s’être brossé les dents savent maintenant ce qui leur reste à faire.

View this post on Instagram A post shared by Dr Guennouni meryem (@centre.dentaire.guennouni)

Les bons réflexes à adopter

Les scientifiques montrent que se rincer immédiatement la bouche après le brossage peut non seulement éliminer la mousse du dentifrice, mais également éliminer les effets du dentifrice. C’est pourquoi les experts recommandent de ne cracher que l’excès de dentifrice. En 2016, lors d’une campagne lancée par l’Oral Health Foundation et intitulée « Spitting, Don’t Gargle », cette pratique a été vivement encouragée. Cette initiative visait à encourager les gens à arrêter leur mauvaise habitude.

Certaines personnes choisissent d’utiliser un rince-bouche à la place de l’eau. Cependant, cette approche n’est pas aussi efficace que les gens le pensent, car la concentration de fluorure du rince-bouche est clairement inférieure à celle du dentifrice. En revanche, le National Health Service au Royaume-Uni recommande de gargariser avec un rince-bouche à une autre période de la journée (par exemple après un repas)